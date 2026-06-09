¿Boda histórica? Taylor Swift y Travis Kelce invertirían millones para su boda

La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando expectativa, y ahora han surgido nuevos detalles sobre la millonaria inversión que estarían realizando para llevar a cabo su enlace en el icónico Madison Square Garden.

Varios días de preparación:

De acuerdo con información difundida por TMZ, la pareja habría reservado el lugar por un periodo de al menos tres días. El plan incluiría una jornada previa destinada al montaje y los preparativos, el día de la ceremonia y una fecha adicional para desmontar la producción.

Según una fuente de la industria citada por el medio estadounidense, el costo de renta del Madison Square Garden ronda el millón de dólares por noche.

Foto: Instagram taylorswift

Sin privilegios:

Aunque Taylor Swift ha mantenido una estrecha relación profesional con el famoso escenario, donde ha ofrecido múltiples conciertos con localidades agotadas a lo largo de su carrera, el costo de la renta se mantiene sin excepciones.

El motivo sería que el inmueble pertenece a Madison Square Garden Entertainment Corp., una empresa que cotiza en bolsa y que debe responder ante sus inversionistas, por lo que no estaría en condiciones de otorgar beneficios.

Foto: Instagram taylorswift

Los preparativos ya estarían en marcha:

Según se reportó que existen varias fechas disponibles en la agenda del recinto antes de la supuesta boda programada para el 3 de julio, tiempo que la pareja estaría aprovechando para ultimar detalles de una celebración que promete ser de gran magnitud.

Aunque no se ha revelado qué tipo de espectáculo o producción tienen planeado los futuros esposos, el hecho de ocupar el lugar durante varios días ha despertado especulaciones sobre un evento fuera de lo común.

Travis Kelce y Taylor Swift en un palco. REUTERS

Más de mil invitados:

Se espera la asistencia de más de mil invitados a la ceremonia.

Asimismo, el medio indicó que los novios habrían optado por no enviar invitaciones impresas. En su lugar, estarían contactando personalmente a sus invitados mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto con el objetivo de mantener la discreción alrededor del evento.

Otro aspecto que favorecería la privacidad es la propia estructura del Madison Square Garden. El recinto no cuenta con ventanas al exterior y dispone de acceso mediante estacionamiento subterráneo, lo que permitiría a los asistentes ingresar y retirarse sin exponerse a fotógrafos.