Taylor Swift ya sumó otro logro a una carrera llena de récords. Esta vez lo hizo gracias a “I Knew It, I Knew You”, la canción que escribió para Toy Story 5 y que rápidamente, se convirtió en uno de los mayores éxitos de streaming del año.

Aunque los servicios de música no revelaron cifras exactas, tanto Apple Music como Spotify y Amazon Music confirmaron que la canción alcanzó marcas históricas durante sus primeras 24 horas disponible al público.

“I Knew It, I Knew You”, canción de Taylor Swift para Toy Story 5, ya hizo historia en streaming AFP

Los récords que consiguió la canción de Toy Story 5 de Taylor Swift

Apple Music informó que “I Knew It, I Knew You” se convirtió en el sencillo country más exitoso de 2026 dentro de la plataforma. Además, señaló que rompió el récord histórico para una canción de banda sonora durante su primer día de disponibilidad.

Spotify también reportó una marca importante. Según la plataforma, la canción consiguió el récord de la canción country más reproducida en un solo día por una artista femenina en la historia del servicio.

Por su parte, Amazon Music aseguró que el tema registró el mejor debut global de cualquier lanzamiento musical durante las primeras 24 horas de 2026.

Aunque cada plataforma mide el desempeño de manera diferente, las tres coincidieron en que el estreno de la nueva canción de Taylor Swift superó las expectativas.

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Cómo nació la colaboración entre Taylor Swift y Pixar

La participación de la cantante no fue una sorpresa total para los seguidores más atentos.

Durante varias semanas, Pixar y Taylor Swift dejaron pistas que alimentaron las especulaciones sobre una posible colaboración. Los rumores crecieron hasta que el pasado 1 de junio la artista confirmó oficialmente su participación en la banda sonora de Toy Story 5.

A través de redes sociales, Swift explicó que tuvo acceso a una versión temprana de la película y que la historia la inspiró de inmediato.

Según contó, escribió la canción apenas regresó a casa después de ver las primeras imágenes del proyecto.

La artista también reveló que el tema fue concebido pensando especialmente en Jessie, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

Días después del lanzamiento, compartió otro mensaje donde describió el proceso creativo como una experiencia especial por su relación personal con la saga.

Taylor recordó que ha sido fan de Toy Story desde que era niña y calificó el proyecto como una oportunidad que conectó directamente con una parte importante de su infancia.

Taylor Swift canta en la premiere de Toy Story 5

Como era de esperarse, Taylor Swift apareció en la premiere mundial de Toy Story 5, realizada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La artista interpretó por primera vez en vivo “I Knew It, I Knew You”, convirtiendo la función en un evento especial para los asistentes.

Durante su aparición también habló sobre la importancia que tiene para ella formar parte de una franquicia que ha acompañado a varias generaciones desde 1995.

Swift incluso calificó la nueva película como su entrega favorita de la saga y agradeció al equipo creativo por invitarla a colaborar en el proyecto.