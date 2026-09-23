El inesperado y curioso nombre con el que Taylor Lautner y su esposa nombraron a su primogénita

Taylor Lautner y su esposa, Tay Lautner, finalmente se convirtieron en padres por primera vez y, además de compartir la felicidad por la llegada de su hija, sorprendieron a sus seguidores con el curioso nombre que eligieron para ella.

¿Cómo se llama la hija de Taylor Lautner y Tay Dome?

La pequeña nació el 16 de septiembre de 2026, pero fue hasta este miércoles 23 de septiembre cuando la pareja hizo público el nacimiento a través de redes sociales. Con una tierna fotografía, los esposos presentaron a su bebé y revelaron que decidieron llamarla Lennon Taylor Lautner, aunque en casa ya tiene un cariñoso apodo: Lenny.

Taylor y Tay presentaron a su hija con una tierna fotografía en redes sociales y también revelaron el cariñoso apodo que ya tiene en casa. IG taylorlautner

Una semana amando a nuestra dulce pequeña Lenny”, escribieron en la publicación con la que celebraron los primeros siete días de vida de su hija.

La imagen rápidamente llamó la atención de sus seguidores, pues en ella se observa a la recién nacida recostada sobre una cobija rosa y utilizando un pequeño mameluco blanco. A su lado aparece un detalle bordado con un oso y un globo, también en tonos rosas, donde puede leerse su nombre: Lennon Taylor.

¿Por qué Taylor Lautner y Tay Lautner llamaron Lennon a su hija?

Aunque Taylor y Tay todavía no han explicado públicamente por qué eligieron específicamente el nombre Lennon, sí existe un detalle que hace todavía más especial su elección: decidieron conservar Taylor como segundo nombre.

La hija de Taylor y Tay nació el 16 de septiembre y recibió un nombre que mantiene un vínculo especial con sus padres. Foto de IG: Taylor Lautner

La decisión cobra sentido debido a la peculiar historia de los padres de la bebé. Ambos comparten exactamente el mismo nombre, Taylor Lautner, aunque ella utilizaba Tay como diminutivo y anteriormente llevaba el apellido Dome.

Durante el embarazo incluso bromearon con la posibilidad de que su hija también se llamara Taylor. En agosto, Tay habló del tema durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy y reconoció que Taylor todavía estaba entre las opciones.

La futura mamá incluso bromeó con la presión de internet, pues consideraba que algunos seguidores podrían esperar que continuaran con la tradición familiar. También recordó que, si hubieran tenido un niño, habían llegado a bromear con llamarlo Taylor y utilizar “TJ” como apodo.

Finalmente, la pareja encontró un punto medio: Lennon como primer nombre y Taylor como segundo, manteniendo así una conexión con sus padres sin repetir exactamente el nombre que ambos comparten.

Aunque la pareja no ha explicado por qué eligió Lennon, sí decidió conservar Taylor como segundo nombre. Foto de IG: Taylor Lautner

Así ha sido el camino a la paternidad de Taylor Lautner

El nacimiento de Lennon representa un nuevo capítulo para el actor que alcanzó fama mundial gracias a su interpretación de Jacob Black en la saga Crepúsculo, franquicia que protagonizó junto a Kristen Stewart y Robert Pattinson.

Taylor y Tay anunciaron que esperaban a su primer bebé en marzo de 2026. En aquella ocasión, el actor hizo referencia precisamente a la peculiaridad de su familia al escribir: “¿Qué hay mejor que dos Taylor Lautner?”.

Durante el embarazo, Tay reveló que Taylor estaba entre las opciones para nombrar a la bebé y hasta bromeó con la reacción de internet. Foto: Instagram Taylor Lautner

Meses después, en junio, la pareja reveló que esperaba una niña. Para Taylor, además, se trataba de una noticia especialmente significativa, pues había expresado su deseo de convertirse en padre de una niña.

Antes del nacimiento, los esposos también celebraron un baby shower al aire libre, donde el rosa fue el protagonista de la decoración. Para Tay, el embarazo significó además enfrentarse a emociones personales que no había compartido antes públicamente.

Taylor y Tay Lautner comenzaron una nueva etapa como padres, después de varios meses de espera. IG taylorlautner

En su podcast The Squeeze, reconoció que le generaba nervios hablar sobre su gestación y que llegó a compararse con otras mujeres embarazadas al considerar que algunas lucían más delgadas o en forma.

Ahora, con Lennon en brazos, Taylor y Tay comienzan oficialmente su etapa como padres y esperamos que pronto compartan más detalles sobre el nacimiento de su primera hija.