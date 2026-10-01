¡Alejandra Guzmán reaparece! Así sorprendió a La Casa de los Famosos México tras su lesión de cadera

Alejandra Guzmán volvió a aparecer públicamente después del accidente que sufrió durante un concierto en Veracruz. La cantante llegó como invitada especial a La Casa de los Famosos México 2026, donde sorprendió a los finalistas con una presentación musical. Sin embargo, su participación no quedó ahí, ya que también tuvo una inesperada visita al confesionario.

Su presencia generó sorpresa entre los habitantes, quienes conocieron de primera mano lo ocurrido y pudieron convivir con la llamada “Reina del Rock”.

Alejandra Guzmán volvió a aparecer públicamente después del accidente que sufrió durante un concierto en Veracruz Captura de pantalla de La Casa de los Famosos

Alejandra Guzmán reaparece en La Casa de los Famosos México tras lesionarse la cadera

Alejandra Guzmán sorprendió a los participantes de La Casa de los Famosos México con un concierto después del accidente que sufrió durante una presentación en Veracruz. La cantante llegó al reality para participar en la gala y compartir con los finalistas, además de tener un momento en el confesionario.

La participación de Guzmán dentro de la casa comenzó con la interpretación de su canción “Eternamente Bella”, al inicio de la gala de eliminación que se vivió este 30 de septiembre. La cantante agradeció la invitación y dedicó “Llama por favor” a Karina Torres. Después interpretó “Reina de corazones”.

Aunado a su concierto, la cantante dio otra sorpresa a los habitantes de la casa con la llegada de su excompañero, Aldo Rendón, quien llevó algunas tortas para compartir con la cantante y los finalistas del reality.

La cantante dio otra sorpresa a los habitantes de la casa con la llegada de su excompañero, Aldo Rendón. Captura de pantalla de La Casa de los Famosos

Así fue la participación de Alejandra Guzmán en La Casa de los Famosos México

Las sorpresas no quedaron en el concierto. La “Reina de corazones” también pasó al confesionario de la casa junto con los finalistas y Aldo Rendón. Ahí aconsejó a los participantes y recordó que la lesión había ocurrido apenas unos días antes.

Que lo disfruten, ya pasó todo lo más difícil y son cuatro días nada más de todo este trimestre. Realmente la vida se va rápido y han sido mis compañeros durante estas noches y ahora que saben que se me salió la cadera, ni yo puedo creer que estoy aquí.

Al conocer la noticia, los participantes quedaron visiblemente sorprendidos por el estado de salud de la cantante. Ante ello, La Jefa confirmó: “Es verdad lo que dice Alejandra” y agradeció su presencia en La Casa de los Famosos México.

“Qué honor y qué placer tenerte aquí”, dijo antes de dar indicaciones a los finalistas para despedir a la cantante y a su excompañero.

La “Reina de corazones” también pasó al confesionario de la casa junto con los finalistas y Aldo Rendón. Captura de pantalla de La Casa de los Famosos

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en la cadera durante su concierto?

El accidente ocurrió durante una presentación de Alejandra Guzmán en Veracruz. Mientras se encontraba sobre el escenario, la cantante sufrió una luxación de cadera y tuvo que interrumpir el espectáculo.

La propia Guzmán explicó en aquel momento que se le había salido la cadera y pidió disculpas al público por no poder continuar con el concierto.

Después fue trasladada para recibir atención médica. Horas más tarde, la cantante apareció desde el hospital con buen ánimo y mostró que los médicos habían colocado nuevamente la articulación. Además, Guzmán agradeció al público de Veracruz y aseguró que esperaba regresar para ofrecer el espectáculo que quedó pendiente.

El episodio no pasó desapercibido para sus seguidores debido a la intensidad del momento y a que ocurrió durante una presentación en vivo.

Días después, su presencia en La Casa de los Famosos México permitió conocer cómo se encontraba y, sobre todo, escuchar de la propia cantante que la lesión había ocurrido apenas unos días antes de su visita.

Así, la visita de Alejandra Guzmán a La Casa de los Famosos México marcó su primera aparición pública tras el incidente que sufrió en Veracruz. Además de interpretar algunos de sus temas más conocidos y compartiendo con los finalistas a quienes llamó su compañía.