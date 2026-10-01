Irreconocible: El impactante regreso de Johnny Depp a Hollywood en la película 'Ebenezer'

Luego de varios años alejado de la pantalla grande mientras afrontaba sus compromisos legales, el actor Johnny Depp está oficialmente de vuelta en las grandes ligas del cine comercial con una de las apuestas más arriesgadas de Paramount Pictures para el cierre del año y, ahora, por fin se ha podido ver la imagen que adoptará para interpretar a un personaje clásico de la Navidad: Ebenezer.

El nuevo avance fue liberado este jueves por Paramount, robando un poco de atención al proceso de fusión que lidera con Warner. En las imágenes, Depp luce irreconocible al interpretar al emblemático personaje creado por Charles Dickens y que es conocido por una gran cantidad de generaciones de adultos, jóvenes y niños.

Ebenezer representa su gran regreso a Hollywood como actor desde el 2018. Depp se ha mantenido cerca del mundo del cine como productor o prestando su voz.

Dirigida por Ti West, la cinta promete una visión oscura y estilizada del clásico navideño, contando con un elenco encabezado por Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley y Sam Claflin.

¿De qué trata la película?

Con el lema "El nombre que conoces, la historia que no", Ebenezer propone un nuevo enfoque del clásico navideño de Un cuento de Navidad. La trama es conocida por todos: el amargado y tacaño Ebenezer Scrooge es visitado en la víspera de Nochebuena por tres espíritus del pasado, presente y futuro para intentar salvar su alma.

Sin embargo, el nuevo enfoque es una imagen gótica con humor negro, alejada de lo que hasta ahora se ha hecho buscando reflejar las múltiples capacidades artísticas de las que cuenta Depp.

¿Cuándo se estrena en México?

El estreno en salas de cine está programado a nivel internacional para el próximo jueves 12 de noviembre de 2026 (13 de noviembre en Estados Unidos), marcando la apertura de la temporada navideña en las taquillas.

El estreno de la película Ebenezer marcará un termómetro en la carrera de Depp para conocer su posición en su regreso.