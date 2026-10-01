Manuel Masalva revela las secuelas de la bacteria por la que estuvo en coma: sufrió una amputación

Manuel Masalva compartió un nuevo mensaje sobre su recuperación y los cambios que ha enfrentado desde que una infección bacteriana lo llevó a permanecer hospitalizado en Dubái hace unos meses.

La preocupación por su salud reunió durante meses a colegas y seguidores, quienes estuvieron pendientes de las noticias sobre su evolución. Mientras él recibía tratamiento en el extranjero, se organizaron peticiones de ayuda económica para cubrir los gastos hospitalarios.

Manuel Masalva

Manuel Masalva habla de las secuelas que dejó la bacteria

En un video publicado en sus redes sociales, el actor compartió que, durante su hospitalización permaneció más de 100 días en coma inducido. La infección afectó distintos órganos y comprometió su circulación.

Uno de los momentos más difíciles llegó al observar sus pies. Masalva contó que, durante varias semanas, los vio casi completamente negros, con una apariencia que comparó con quemaduras. Ese cambio fue parte del daño que sufrieron los tejidos.

Manuel Masalva

“La bacteria estuvo en muchos órganos, a todo mi cuerpo y principalmente en mi sangre, lo cual afectó muchísimo mi circulación. Yo, al despertar (del coma), por varias semanas vi mis pies casi negros por completo, como quemados. Tuvimos una necrosis o gangrena”.

Manuel Masalva sufrió una amputación

El deterioro de sus pies llevó al equipo médico a amputarle los dedos de ambas extremidades. Con esta intervención se buscó evitar que las complicaciones continuaran avanzando y preservar el resto de sus pies.

Para el intérprete, sobrevivir a la infección también significó enfrentar una pérdida física y aprender a vivir con esas consecuencias. En el video, habló de la amputación como parte de una experiencia que cambió su movilidad y su vida cotidiana.

manuel masalva

Su cuerpo también sufrió una pérdida de 28 kilos durante la enfermedad. A la recuperación de su fuerza se sumó, por lo tanto, el trabajo necesario para adaptarse a los efectos que dejó la hospitalización.

Ya en México, Manuel Masalva comenzó una nueva etapa de rehabilitación tras recibir el alta del hospital en Dubái a mediados de julio de 2026. Su recuperación ha incluido terapias físicas para mejorar la movilidad y recuperar estabilidad.

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Caminar nuevamente ha requerido tiempo y práctica. La amputación de los dedos modificó su equilibrio, por lo que tuvo que aprender a desplazarse con las nuevas condiciones de sus pies.

Al recordar los días en los que su familia estuvo junto a él, Manuel Masalva expresó que sus creencias fueron una fuente de apoyo.