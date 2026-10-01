Ted: La Serie Animada ya tiene fecha de estreno y traerá de regreso a Mark Wahlberg

Ted está listo para reencontrarse con el John adulto después de más de una década. La franquicia de Seth MacFarlane continuará con una producción animada que recuperará al elenco de las películas para mostrar qué ocurrió con los personajes años después.

Ted regresará en una serie animada que retomará su vida junto a John 12 años después de Ted 2. HBO

¿Cuándo se estrena Ted: La Serie Animada?

Ted La Serie Animada llegará a Peacock en Estados Unidos el 17 de diciembre de 2026, mientras que el público de América Latina podrá verla a partir del 18 de diciembre a través de Universal+.

La producción debutará con ocho episodios, aunque la primera tanda no representará el final de esta nueva etapa. También se confirmó que habrá más capítulos de la serie que serán estrenados durante 2027.

El proyecto funcionará como continuación de las películas protagonizadas por Ted y John Bennett.

A diferencia de la serie live action que exploró la adolescencia de ambos, la versión animada avanzará en la cronología para descubrir qué ocurrió con ellos después de Ted 2.

La historia estará situada 12 años después de los acontecimientos de aquella película, estrenada en 2015. Para entonces, la vida de los dos amigos habrá cambiado con matrimonios, familias, trabajos y nuevas responsabilidades.

Sin embargo, el paso del tiempo no significa que Ted y John hayan abandonado por completo las decisiones que provocaron buena parte de los problemas vistos en las películas. Ahora son vecinos y continúan involucrándose en situaciones mientras intentan desenvolverse en su nueva vida.

La producción también presentó su primer adelanto antes del estreno, mostrando cómo lucen Ted, John y el resto de los personajes después de realizar la transición de la acción real a la animación.

Reproducir Acompaña a Ted en nuevas y desastrosas aventuras. Ted, la serie animada, estreno el 18 de diciembre solo por UNIVERSAL+ #Ted #TedLaSerie #UniversalPlus

Mark Wahlberg regresará como John en Ted: La Serie Animada

Uno de los principales atractivos de la nueva producción será el regreso de Mark Wahlberg como John Bennett.

El actor volverá al personaje que interpretó en las dos películas y prestará su voz para su versión animada.

Wahlberg no interpretaba a John desde Ted 2, por lo que la nueva serie permitirá recuperar la dinámica entre el personaje y su mejor amigo más de una década después de su última aparición cinematográfica.

Seth MacFarlane también regresará como la voz de Ted. El creador de la franquicia ha interpretado al oso desde la primera película y nuevamente estará involucrado tanto delante del micrófono como detrás de la producción.

El regreso no se limitará a los dos protagonistas. Amanda Seyfried retomará a Sam, personaje presentado en Ted 2 y que ahora aparecerá como esposa de John, permitiendo continuar la relación que comenzó en aquella cinta.

Jessica Barth también volverá como Tami-Lynn. El personaje continuará su relación con Ted, aunque ahora ambos estarán enfrentando una etapa distinta marcada por las responsabilidades familiares.

El elenco anunciado incluye además nuevas incorporaciones

Seth MacFarlane como Ted

Mark Wahlberg como John Bennett

Amanda Seyfried como Sam

Jessica Barth como Tami-Lynn

Kyle Mooney como Apollo

Liz Richman como Ruth

El regreso de Wahlberg también establece una diferencia importante con la serie live action de Ted. Debido a que aquella historia estaba situada durante la adolescencia de John, el personaje fue interpretado por Max Burkholder.

Ted La Serie Animada continuará la historia de las películas 12 años después de los acontecimientos de Ted 2. X @universohub ·

¿De qué tratará Ted: La Serie Animada?

La nueva producción retomará a los personajes cuando Ted y John ya tienen sus propias familias.

Los dos son vecinos y también cuentan con trabajos que están lejos de convertirse en las carreras que imaginaban para su vida adulta.

Ese punto de partida permitirá que la franquicia explore los problemas relacionados con el matrimonio, el trabajo y las responsabilidades familiares sin abandonar el tipo de humor para adultos que ha caracterizado a Ted desde su debut cinematográfico.

La historia también permitirá descubrir qué ocurrió después de Ted 2. Al final de aquella película, John retomó su relación con Sam, mientras Ted consiguió que legalmente se reconociera su condición como persona y continuó su vida junto a Tami-Lynn.

Ahora John y Sam estarán casados, mientras Ted también deberá adaptarse a una vida familiar junto a Tami-Lynn. La serie aprovechará el salto de 12 años para presentar una etapa que las películas todavía no habían explorado.