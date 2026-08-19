Tay Lautner presume su baby shower: así celebró la llegada de su primer bebé

La espera por su primera hija ya se siente cada vez más cerca. Tay Lautner compartió este miércoles 19 de agosto fotografías de su baby shower, una celebración que reunió a familiares y amigos antes del nacimiento de la pequeña.

La influencer de 29 años publicó varias imágenes en Instagram y aprovechó para agradecer a Jaclyn Hill, quien estuvo detrás de la organización del festejo.

Nuestra pequeña ya es muy querida, escribió Tay junto a las fotografías, donde también dedicó unas palabras a su amiga por haber preparado lo que describió como la fiesta de sus sueños.

En las imágenes aparece junto a Taylor Lautner, conocido mundialmente por interpretar a Jacob Black en la saga Crepúsculo. Los dos posaron sonrientes y también se dejaron ver en momentos más relajados durante la celebración.

Tay eligió para la ocasión un vestido rosa claro de hombros descubiertos, mientras que Taylor optó por un atuendo mucho más casual, con pantalones marrones, camisa de lino y tenis.

Una fiesta en tonos rosas para recibir a su hija

La decoración siguió una temática de merienda, con flores rosas, rosas y peonías, además de una mesa llena de postres como tartaletas de frutas y macarons.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un letrero colocado detrás de la mesa principal. "¡Bebé en camino! ¡Una princesita viene en camino! Bienvenidos al baby shower de los Lautner", se podía leer en el mensaje.

El espacio también estuvo decorado con un arco de globos blancos y rosas, además de detalles relacionados con una taza de té, una corona y una mariposa.

Baby Shower de Tay Lautner Instagram: Tay Lautner

Jaclyn Hill y su esposo, el chef e influencer gastronómico Jordan Farnum, también aparecen en algunas de las fotografías, pues ambos ayudaron con la organización del festejo.

La celebración ocurre apenas unas semanas después de que Tay y Taylor confirmaran que esperan una niña. La pareja había anunciado en marzo de 2026 que se convertiría en mamá y papá por primera vez y, en junio, reveló el sexo del bebé.

Tay Lautner quiere proteger la privacidad de su hija

Aunque Tay decidió compartir fotografías de su baby shower, también ha hablado de su intención de mantener a su hija lejos de la exposición pública durante sus primeros años.

La influencer contó recientemente que una experiencia ocurrida durante su boda con Taylor Lautner en 2022 influyó en esta decisión. Mientras celebraban su enlace en California, un fotógrafo los captó desde lejos con un teleobjetivo y posteriormente las imágenes fueron publicadas en medios.

Tay recordó aquella situación como un momento muy difícil y explicó que la experiencia le hizo pensar en los límites que quiere establecer cuando se trata de su futura hija.

No creo que sea lo que yo quiera hacer, comentó sobre publicar fotografías de su bebé en internet, aunque reconoció que podría cambiar de opinión en el futuro.

Baby Shower de Tay Lautner Instagram: Tay Lautner

Para ella, se trata principalmente de una cuestión de privacidad. Y, por ahora, parece que esa será una de las prioridades de la pareja cuando llegue su pequeña.

De Crepúsculo a una nueva etapa

Taylor y Tay hicieron pública su relación en 2018 y cuatro años después llegaron al altar. La pareja se casó el 11 de noviembre de 2022 en una bodega de California, justo un año después de que el actor le propusiera matrimonio.

Ahora, casi cuatro años después de su boda, los Lautner están a punto de comenzar una etapa completamente distinta.

El baby shower fue una de las primeras celebraciones públicas relacionadas con la llegada de su hija, pero todo apunta a que la pareja será cuidadosa con la cantidad de detalles que comparta sobre ella.

Baby Shower de Tay Lautner Instagram: Tay Lautner

Por lo pronto, Tay dejó ver un poco de la celebración y una cosa quedó clara entre flores rosas, macarons y globos; la pequeña Lautner ya es esperada con muchísimo cariño.