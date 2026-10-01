De superhéroe a devoto: Lou Ferrigno, el Hulk de la TV, cumple su sueño al conocer al Papa

¿Qué sucede cuando dos fuerzas imparables se reúnen? La respuesta la ofrecieron Lou Ferrigno, el icónico actor y fisicoculturista profesional retirado que dio vida al entrañable gigante verde, Hulk, en la televisión, cuando conoció al Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano, un encuentro que se convirtió en uno de los momentos más especiales para el actor de televisión.

Ferrigno tenía el anhelo de reunirse con el Papa León XIV en la mítica Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, no por la figura del actual líder de la iglesia católica sino por lo que representa el Papa para toda la institución.

La escena quedó grabada en las redes sociales del actor quien exhibió una foto del momento del encuentro que se dio luego de la audiencia general semanal en la ciudad que está al interior de Roma.

Proveniente de una familia católica originaria de la región sureña de Amalfi, Ferrigno creció escuchando historias sobre el Santo Padre, por lo que este momento representó la cúspide de sus vivencias personales.

"Estoy aquí porque conocer al Papa es el sueño de mi vida... Me siento muy, muy honrado de estar aquí para ver al Papa León, porque es toda mi vida, es un sueño hecho realidad", declaró emocionado Ferrigno ante los medios de comunicación.

El acto tuvo un momento poco solemne, pero que quedó grabado y dio la vuelta al mundo cuando Ferrigno hizo la tradicional pose de transformación de Bruce Banner, levantando y bajando los puños con la fuerza característica que cautivó a miles de televidentes en uno de los primeros personajes de Marvel llevados a la televisión.

La icónica serie de Hulk: Duración y transmisión

La fama mundial de Lou Ferrigno se consolidó gracias a la serie de televisión El Increíble Hulk (The Incredible Hulk), producción emitida originalmente en Estados Unidos a través de la cadena CBS y que llegó a México a la televisión abierta.

El programa se transmitió entre 1977 y 1982, prolongándose durante cinco temporadas. En ella, Ferrigno encarnaba la vertiente física y musculosa del héroe de Marvel Comics, compartiendo pantalla con el fallecido Bill Bixby, quien interpretaba al doctor Bruce Banner.