Taylor Dome: todo lo que debes saber de la mujer que conquistó a Taylor Lautner

Aunque Taylor Lautner ha sido una figura conocida desde su paso por Crepúsculo, en los últimos años su vida personal ha despertado tanto interés como su carrera. Ahora, tras anunciar que será padre por primera vez, las miradas se han dirigido hacia su esposa, Taylor Dome, una mujer que, lejos del espectáculo, ha construido su propio camino en el mundo del bienestar.

¿Quién es Taylor Dome?

A diferencia de muchas parejas de celebridades, Taylor Dome no proviene del mundo del entretenimiento. Es enfermera titulada en California, profesión que ha ejercido con vocación y compromiso, especialmente durante años recientes marcados por retos en el sistema de salud.

Taylor Dome es enfermera titulada en California. IG taylautner

Sin embargo, su perfil profesional no se limita a la medicina. Con el tiempo, Dome ha desarrollado una sólida presencia digital enfocada en la salud mental y el bienestar emocional. Su experiencia como profesional de la salud ha sido clave para construir un discurso cercano y empático sobre temas como la ansiedad, el autocuidado y la resiliencia.

Uno de sus proyectos más importantes es LEMONS by Tay, una plataforma creada para fomentar conversaciones honestas sobre salud emocional. A través de este espacio, comparte herramientas, reflexiones y recursos para ayudar a otras personas a cuidar su bienestar mental.

Dome impulsa proyectos enfocados en salud mental. IG taylautner

¿Por qué la esposa de Taylor Lautner se llama igual que él?

La relación entre Taylor Lautner y Taylor Dome comenzó de una forma poco convencional para los estándares de la industria. Fue la hermana del actor quien los presentó en una reunión casual, y desde ese momento la conexión fue inmediata. En 2018 hicieron pública su relación y, tras varios años juntos, se comprometieron en 2021.

La boda llegó el 11 de noviembre de 2022 en California, en una ceremonia íntima rodeada de familiares y amigos cercanos. Uno de los detalles más comentados fue que, tras casarse, Dome adoptó el apellido de su esposo, por lo que ambos pasaron a llamarse Taylor Lautner, una curiosidad que incluso ellos mismos han tomado con humor.

Está casada con el actor Taylor Lautner desde 2022. IG taylautner

¿Cómo se llama el proyecto de Taylor Lautner y Taylor Dome?

El compromiso de Taylor Dome con la salud emocional también se refleja en su vida en pareja. Junto a su esposo, conduce el pódcast The Squeeze, un espacio en el que abordan temas personales y sociales relacionados con la salud mental.

En este proyecto, ambos comparten experiencias propias, entrevistas y reflexiones sobre relaciones, autoestima y crecimiento personal. La dinámica entre ellos ha sido bien recibida por su audiencia, que valora la autenticidad con la que abordan temas sensibles.

Su relación con Lautner comenzó en 2018. IG taylautner

Este pódcast también ha servido para mostrar una faceta más íntima de Taylor Lautner, quien ha hablado abiertamente sobre su vida fuera de las cámaras y su interés por priorizar su bienestar.

Taylor Lautner y Taylor Dome anuncian que serán padres

El pasado 26 de marzo de 2026, la pareja anunció que espera su primer hijo, una noticia que rápidamente se viralizó en redes sociales. A través de Instagram, compartieron imágenes sosteniendo ecografías, acompañadas de un mensaje que hizo referencia al hecho de que ambos comparten el mismo nombre.

Lautner expresó en el pasado su deseo de formar una familia. IG taylorlautner

El anuncio no solo emocionó a sus seguidores, sino que también reavivó el interés por conocer más sobre Dome, quien ha mantenido un perfil más discreto en comparación con su esposo. Más allá de los reflectores, Tay ha construido una identidad propia basada en el cuidado de la salud, tanto física como emocional. Su trabajo como enfermera, sumado a sus iniciativas digitales, la posicionan como una voz relevante en temas de bienestar.