¿Tres Taylor Lautner? El actor y su esposa evalúan compartir nombre con su bebé

La enfermera y creadora de contenido Taylor Lautner, esposa del reconocido actor de la saga Crepúsculo, del mismo nombre, reveló detalles inéditos sobre el nombre de su primera hija. La futura madre confesó públicamente que evalúan bautizar a la niña exactamente con el mismo nombre que comparten sus padres.

La pareja, que anunció su embarazo el pasado mes de marzo, desató una ola de especulaciones en plataformas digitales. Durante una reciente entrevista, la esposa del intérprete confirmó que el icónico nombre figura firmemente en la lista de opciones para su primogénita.

Taylor Lautner y su esposa esperan a una bebé. Foto de IG: Taylor Lautner

La revelación ocurrió durante la participación de la futura madre en el popular podcast Call Her Daddy. La presentadora Alex Cooper abordó directamente la inquietud de los seguidores y cuestionó a su invitada sobre la posibilidad de continuar con esta peculiar coincidencia nominal.

"Puede que esté entre las opciones", respondió la enfermera titulada ante los micrófonos del programa de entrevistas. La creadora de contenido aclaró que la decisión definitiva la tomarán en la sala de parto. "Lo sabremos cuando nazca el bebé", sentenció frente a la audiencia.

La presión de las redes sociales

El fenómeno mediático que rodea a la pareja generó una fuerte expectativa entre los internautas. La esposa del histrión reconoció el peso de la opinión pública respecto a esta elección familiar. "Siento que si no le pongo a mi bebé el nombre de Taylor, el internet literalmente me va a cancelar", bromeó durante la charla.

La idea de perpetuar el nombre no surgió recientemente con la confirmación de la llegada de una niña. El matrimonio contempló previamente esta alternativa para cualquier escenario, demostrando que asimilan con mucho sentido del humor la peculiaridad de su situación legal y mediática.

La esposa de Taylor Lautner tiene el mismo nombre que el actor. Foto de IG: Taylor Lautner

La invitada al programa detalló los planes originales que trazaron antes de conocer el sexo del bebé. "Siempre bromeábamos con que si teníamos un niño, le pondríamos de nombre Taylor y le diríamos TJ", explicó la futura madre sobre las pláticas privadas que sostuvo con su esposo.

El actor estadounidense de 34 años de edad mantiene un rol sumamente participativo durante todo el proceso de gestación. La estrella de Hollywood protagonizó un emotivo anuncio en redes sociales donde besó el vientre de su pareja para compartir su felicidad con el mundo entero.

Un matrimonio marcado por las coincidencias

La publicación original del embarazo incluyó la primera fotografía de la ecografía de su hija. El intérprete del recordado Jacob Black acompañó las imágenes con un texto que hizo referencia directa a la divertida dinámica de sus identidades. "¿Qué hay mejor que dos Taylor Lautner?", redactó el actor.

El matrimonio formalizó su relación mediante una fastuosa ceremonia nupcial celebrada en noviembre de 2022. Desde aquel día, la enfermera adoptó por la vía legal el apellido de su pareja sentimental, convirtiéndose en el foco de atención mundial por compartir exactamente el mismo nombre y apellido.

La pareja de Taylor Lautner. Foto de IG: Taylor Lautner

La comunidad de seguidores aplaude constantemente el carisma que ambos demuestran ante las confusiones cotidianas. La potencial llegada de una tercera Taylor Lautner a la familia promete posicionar nuevamente este peculiar fenómeno viral en las principales tendencias del espectáculo internacional.

La industria del entretenimiento sigue de cerca cada actualización que brinda el famoso matrimonio. La transición del artista desde su etapa como ídolo juvenil hasta su actual faceta familiar despertó un gran interés en los medios de comunicación y reavivó el cariño de sus millones de fanáticos.