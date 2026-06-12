Supergirl Woman of Tomorrow: De qué trata el cómic que inspiró la película

La cinta Supergirl: Woman of Tomorrow, protagonizada por Milly Alcock, llega a los cines de México el jueves 25 de junio de 2026. Las principales cadenas del país confirmaron funciones de preestreno desde el martes 23 de junio de 2026. El largometraje adapta directamente la obra homónima de DC Comics, aclamada por redefinir a la prima de Superman.

El cómic, escrito por Tom King e ilustrado por Bilquis Evely, funciona como un wéstern espacial e introspectivo. La narrativa transforma a Kara Zor-El en una heroína dura, compleja y marcada por el trauma. La trama descarta la fórmula alegre de los superhéroes y toma inspiración directa de la novela Temple de Acero (True Grit).

Milly Alcock como Supergirl. Foto: DC Studios

La historia inicia en un planeta alienígena alejado de un sol amarillo. Una Kara sin rumbo celebra su cumpleaños número 21. Ella intenta emborracharse para olvidar sus penas en compañía de su perro Krypto. En ese lugar, la heroína cruza su camino con Ruthye, una joven aldeana de un mundo con tecnología medieval.

Ruthye busca contratar a un mercenario para vengar la muerte de su padre. El asesino, un criminal despiadado llamado Krem de las Colinas Amarillas, roba la nave de Supergirl para huir del planeta. Durante el escape, el villano ataca a Krypto y lo deja gravemente herido con una flecha envenenada.

Una cacería implacable por la galaxia

Kara rechaza la idea de matar por venganza. La kriptoniana se une a Ruthye con el único objetivo de salvar a su mascota y hacer justicia. Ambas mujeres inician una intensa persecución galáctica utilizando transportes espaciales públicos. A lo largo del viaje, las protagonistas enfrentan a piratas espaciales, monstruos mortales y atestiguan genocidios planetarios.

Milly Alcock leyendo el cómic de Supergirl. Foto: Redes Sociales

La odisea profundiza en el choque emocional de dos huérfanas con perspectivas opuestas. Ruthye vive consumida por el rencor hacia el asesino de su padre. Por otro lado, Kara carga con el profundo dolor de ver morir a su planeta entero cuando tenía 14 años. La heroína también sufre un fuerte síndrome del impostor por vivir bajo la sombra de su primo, Superman.

Esta dinámica construye un relato crudo sobre el duelo y la redención espacial. La protagonista canaliza su sufrimiento a través de la violencia, pero mantiene una brújula moral intacta. La obra gráfica detalla cada rincón del cosmos con un arte espectacular que mezcla la ciencia ficción dura con la fantasía épica.

Los elementos del cómic que saltan al cine

La adaptación cinematográfica promete rescatar la narración única del material original. En las viñetas, una Ruthye anciana relata los hechos del pasado. Ella describe las acciones de la kriptoniana como si contara la leyenda de un ser mitológico. Este recurso narrativo otorga un tono poético a la brutalidad de la cacería intergaláctica.

Supergirl en el cómic de Woman of Tomorrow. Foto: DC Cómics

Los espectadores verán a una Supergirl muy diferente a las versiones previas. El personaje suelta el primer golpe sin dudar y maldice ante las situaciones adversas. A pesar de su actitud ruda, la superheroína conserva una compasión inquebrantable nacida directamente de su propia tragedia familiar y la pérdida de Krypton.

El universo visual creado por Bilquis Evely ofrece paisajes extraterrestres majestuosos y sumamente detallados. La cinta necesita replicar esta estética de forma fidedigna para capturar la esencia del cómic. La actuación de Milly Alcock enfrentará el reto de plasmar esta dualidad entre la furia guerrera y la vulnerabilidad de una sobreviviente solitaria.