Revelan clip exclusivo de Supergirl y Superman previo al estreno de la película

Los estudios encargados de la producción publicaron un clip exclusivo de la esperada película Supergirl. El avance muestra a la protagonista junto a su poderoso primo Superman a escasas semanas de su estreno mundial en cines. El material inédito, difundido originalmente por el portal especializado Comicbook, expone el primer encuentro en pantalla entre los icónicos héroes del nuevo Universo DC. La gran superproducción de ciencia ficción llegará a las carteleras internacionales el próximo 25 de junio de 2026.

Los ejecutivos James Gunn y Peter Safran lideran este ambicioso reinicio cinematográfico de las adaptaciones de historietas. El reconocido director Craig Gillespie toma las riendas del millonario proyecto para contar la trágica historia de Kara Zor-El. La joven actriz Milly Alcock protagoniza esta intensa aventura intergaláctica impulsada por una profunda sed de venganza personal contra los villanos de turno. El metraje recién liberado revela también detalles visuales fascinantes sobre los dolorosos orígenes de la aguerrida superheroína.

Imágenes del clip entre Supergirl y Superman. Foto: DC Studios

Diferencias radicales entre los primos kryptonianos

Las imágenes filtradas en internet subrayan los fuertes contrastes de personalidad entre los dos sobrevivientes del extinto planeta alienígena. Kal-El creció en los campos del planeta Tierra bajo los cuidados amorosos y protectores de la familia Kent. El icónico héroe adoptó la identidad humana de Clark Kent y asimiló las costumbres locales pacíficas desde su etapa infantil. Por el contrario, Kara experimentó su crianza completa en Krypton y presenció en carne propia la destrucción masiva de su antiguo hogar.

Superman y Supergirl en la película del Hombre de Acero. Foto: DC Studios

El choque cultural resulta completamente evidente durante los primeros minutos de su interacción frente a la cámara de cine. El famoso Hombre de Acero desconoce por completo el idioma kryptoniano y se comunica de manera exclusiva en lenguas terrestres. La enojada heroína no logra comprender las amables palabras de su familiar durante los intentos iniciales de entablar un diálogo civilizado. La enorme barrera del lenguaje genera una tensión momentánea que los actores resuelven rápidamente con miradas y gestos corporales.

El despertar de los poderes bajo el sol amarillo

A pesar de las evidentes dificultades de comunicación verbal, la recién llegada decide depositar su confianza en el líder metropolitano. Superman guía a la inexperta y desorientada joven a través de los gélidos y solitarios pasillos de la imponente Fortaleza de la Soledad. Las gigantescas paredes de cristal sirven como escenario perfecto para el inicio formal de su compleja relación familiar y heroica. La secuencia tecnológica prepara el terreno narrativo para la inminente transformación física de la letal guerrera espacial.

Milly Alcock como Supergirl. Foto: DC Studios

El emocionante adelanto promocional culmina justo en el instante previo a la absorción directa de energía cósmica. La radiación del sol amarillo de la Tierra detona el despertar absoluto de las habilidades sobrehumanas letales de Supergirl. La rubia protagonista inicia así su brutal camino como protectora del vasto universo bajo una actitud marcadamente rebelde e irreverente frente a la autoridad. Los leales fanáticos de los cómics presenciarán el espectacular resultado final de esta prometedora adaptación a finales de este mismo mes.

La agresiva campaña de promoción intensificó su ritmo de publicaciones audiovisuales para acaparar la conversación en las redes sociales. Las proyecciones financieras del estudio apuntan a dominar la taquilla de verano a nivel mundial con este espectacular lanzamiento estelar. El desempeño comercial de esta obra definirá el futuro inmediato de las siguientes producciones interconectadas de la famosa marca editorial. Los espectadores mexicanos podrán adquirir sus boletos en preventa durante los próximos días en las principales cadenas de exhibición.