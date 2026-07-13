Spielberg, Laura Dern, Jeff Goldblum, Ariana Richards y BD Wong despiden a Sam Neill

La madrugada de este 13 de julio se confirmó el fallecimiento del actor Sam Neill, reconocido a nivel mundial por interpretar al Dr. Alan Grant en la saga "Jurassic Park". La noticia generó una inmediata respuesta entre colegas, amigos y seguidores, quienes expresaron su pesar por la partida del actor.

Entre las primeras figuras en despedirse estuvieron Laura Dern, Steven Spielberg, Jeff Goldblum, Ariana Richards y BD Wong, quienes compartieron mensajes para recordar el legado profesional y humano del actor.

¿Qué dijo Laura Dern sobre la muerte de Sam Neill?

Una de las reacciones más emotivas fue la de Laura Dern, quien compartió pantalla con Neill en la película original de Jurassic Park de 1993. La actriz, que dio vida a Ellie Sattler, recordó la estrecha amistad que mantuvieron durante décadas.

Foto: Instagram Laura Dern

A través de un comunicado enviado a Variety, Dern describió al actor como una persona leal, protectora y generosa, además de destacar el característico sentido del humor que siempre lo acompañó.

Sam fue mi querido amigo de toda la vida... Me mostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con un ingenio sumamente seco. Fue un caballero auténtico y noble, encarnado en el protagonista de mis sueños. Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant".

¿Cómo despidió Steven Spielberg al actor?

El director Steven Spielberg, responsable de llevar "Jurassic Park" al cine, también dedicó unas palabras al actor, a quien agradeció por haber dado vida al inolvidable Dr. Alan Grant.

Spielberg aseguró que trabajar junto a Neill fue un privilegio y recordó que, al lado de Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre formará parte de la familia jurásica.

Adoré hacer todas las películas de Jurassic con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia Jurassic, y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus millones de fans alrededor del mundo."

Jeff Goldblum, quien interpretó al Dr. Ian Malcolm, publicó un breve pero emotivo mensaje para despedir a su compañero.

Comienza la próxima gran aventura. Con amor, siempre y para siempre”.

Por su parte, Ariana Richards, recordada por dar vida a Lex Murphy, agradeció el apoyo que recibió de Neill tanto dentro como fuera del set.

Sam: fuiste mucho más que un actor maravilloso con quien trabajar —refinado, atento y con un talento inigualable—; fuiste mentor, protector y, sobre todo, amigo. Gracias por hacer que nuestras escenas juntos se sintieran tan reales. Estaré eternamente agradecida por haber compartido este viaje contigo”.

Foto: Instagram arianarichards

En tanto, BD Wong publicó un extenso homenaje en el que recordó la calidez, el humor y la generosidad del actor. El intérprete señaló que Neill tenía la capacidad de hacer sentir bienvenidos a quienes lo rodeaban y aseguró que será recordado con enorme cariño por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Foto: Instagram wongbd

¿De qué murió Sam Neill?

El fallecimiento de Sam Neill fue confirmado por su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

El actor había enfrentado un linfoma en etapa III, un tipo de cáncer en la sangre que afecta al sistema inmunológico. En abril de 2026 informó públicamente que había superado la enfermedad tras cinco años de tratamiento.

Su partida ha generado numerosas muestras de afecto por parte de colegas, amigos y admiradores, quienes destacan no solo su trayectoria artística, sino también la calidad humana que dejó huella dentro y fuera de la pantalla.