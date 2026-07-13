De Jurassic Park al terror de culto: Las mejores películas de Sam Neill para recordarlo

La muerte de Sam Neill a los 78 años ha llevado a muchos cinéfilos a redescubrir una carrera que se extendió por más de cinco décadas. Aunque el actor neozelandés será recordado por interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park, su trayectoria incluye dramas premiados, clásicos del terror, cintas de ciencia ficción y thrillers que siguen siendo referentes dentro de sus géneros.

Neill continuó trabajando incluso después de revelar que padecía un linfoma de Hodgkin. En sus últimos años apareció en la miniserie Apples Never Fall, protagonizó la serie Indomable de Netflix junto a Eric Bana y dejó terminada The Last Resort, una película que llegará de forma póstuma.

Estas son las películas de Sam Neill que no pueden faltar en tu lista

Jurassic Park (1993)

Es imposible hablar de Sam Neill sin comenzar por Jurassic Park. Steven Spielberg lo eligió para interpretar al paleontólogo Alan Grant, un experto en dinosaurios que termina luchando por sobrevivir cuando un parque temático pierde el control de sus criaturas.

Más allá de revolucionar los efectos especiales, la película convirtió a Neill en una estrella internacional. Su personaje se ganó al público por mantener la calma incluso en las situaciones más peligrosas y por convertirse en el corazón humano de una historia llena de acción.

Tres décadas después, el actor regresó al personaje en Jurassic World: Dominio, cerrando un ciclo que marcó a varias generaciones.

Dónde verla: Netflix, Max y Prime

Sam Neill dio vida al doctor Alan Grant en Jurassic Park, el personaje que lo convirtió en una estrella internacional del cine. IMDb

El piano (1993)

El actor sorprendió con un papel completamente distinto en El piano, dirigida por Jane Campion.

Aquí interpreta a Alisdair Stewart, un colono escocés que contrae matrimonio con una mujer muda en la Nueva Zelanda del siglo XIX. A diferencia de Alan Grant, este personaje es reservado, controlador y profundamente complejo.

La película obtuvo tres premios Oscar y sigue siendo considerada una de las mejores producciones de la década de los noventa. También confirmó que Neill podía moverse con la misma facilidad entre el cine comercial y el drama de autor.

Dónde verla: No disponible por el momento en streaming.

En El piano, Sam Neill mostró una faceta dramática que le valió el reconocimiento de la crítica internacional. IMDb

Posesión (1981)

Mucho antes de que el terror psicológico viviera un nuevo auge, Posesión ya proponía una historia tan extraña como inquietante.

Sam Neill comparte pantalla con Isabelle Adjani para interpretar a una pareja cuyo matrimonio se rompe mientras empiezan a ocurrir sucesos difíciles de explicar.

Con el paso del tiempo, la película se transformó en una obra de culto y hoy es una de las actuaciones más valoradas de la carrera del actor.

Dónde verla: Apple TV.

El actor neozelandés también dejó huella en el cine de terror con películas como Posesión y En la boca del miedo. YouTube

En la boca del miedo (1994)

John Carpenter dirigió este clásico del terror protagonizado por Sam Neill, quien interpreta a un investigador enviado a localizar a un exitoso escritor desaparecido.

La búsqueda pronto se convierte en una pesadilla donde la realidad comienza a mezclarse con la ficción. Conforme avanza la historia, el personaje pierde el control sobre lo que ve y vive, llevando al espectador por un relato lleno de tensión.

Es una película muy recomendada para quienes disfrutan del terror psicológico y las historias inspiradas en el universo de H. P. Lovecraft.

Dónde verla: Prime Video mediante renta digital por 40 pesos.

En En la boca del miedo, Sam Neill interpreta a un investigador que termina atrapado en una historia donde la realidad y la ficción comienzan a confundirse. YouTube

Event Horizon (1997)

En esta película de ciencia ficción con elementos de terror, Sam Neill interpreta al doctor William Weir, creador de una nave espacial experimental que desaparece y años después regresa con un oscuro secreto.

Durante su estreno no obtuvo el éxito esperado, pero con el tiempo fue ganando seguidores hasta convertirse en una película de culto.

Neill construye uno de los personajes más inquietantes de toda su carrera y demuestra una vez más su capacidad para desenvolverse en historias de suspenso.

Dónde verla: Apple TV y Prime Video mediante renta por 60 pesos.

En Event Horizon, Sam Neill interpreta al doctor William Weir, un científico que enfrenta una aterradora misión espacial cuando una nave desaparecida regresa con un oscuro secreto. Amazon Prime

A Cry in the Dark (1988)

Basada en un caso real ocurrido en Australia, esta película reúne a Sam Neill y Meryl Streep para contar la historia de una pareja acusada injustamente tras la desaparición de su bebé.

Mientras Streep recibió una nominación al Oscar por su actuación, Neill interpreta a un padre que intenta mantener unida a su familia en medio del juicio público y la presión de los medios.

Aunque suele pasar desapercibida cuando se habla de su filmografía, es una de las interpretaciones dramáticas más sólidas del actor.

Dónde verla: No disponible por el momento en streaming.

En A Cry in the Dark, Sam Neill comparte pantalla con Meryl Streep para contar la historia real de una pareja que enfrenta un mediático proceso judicial tras la desaparición de su bebé. IMDb

Aunque Jurassic Park siempre ocupará un lugar especial dentro de su trayectoria, la carrera de Sam Neill fue mucho más amplia.

Participó en películas premiadas, protagonizó historias de terror que hoy son clásicos de culto y dejó actuaciones memorables en el drama y la ciencia ficción.