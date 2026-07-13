Piden compasión para Britney Spears, la Princesa del Pop

Britney Spears, conocida como la ‘Princesa del Pop’, vuelve a estar en el ojo de la polémica, pero ahora, salió en su defensa su exmánager, Sam Lutfi, quien llamó a tener compasión por la cantante.

La última controversia de Britney fue hace apenas unos días, cuando se difundieron imágenes en donde se ve recostada el techo corredizo de una camioneta Mercedes-Benz en plena autopista de Los Ángeles.

Dicha situación, provocó una ola de mensajes en contra de la cantante, a quienes constantemente cuestionan sobre su salud mental.

Piden compasión para Britney Spears

Britney Spears, nueva polémica. Especial

Tras todos los ataques que recibe la llamada ‘Princesa del Pop’, su exrepresentante Sam Lutfi, salió en su defensa y llamó a parar todos los mensajes negativos que más que ayudarla, la perjudican.

Para el Daily Mail, Lutfi señaló:

La compasión es una mejor respuesta que la burla. Es un ser humano antes que una celebridad. La gente es muy rápida en juzgar, especialmente cuando se trata de Britney”.

El exmánager de la cantante agregó que las redes sociales no son el historial médico de nadie.

Ya ha pasado su vida bajo el microscopio, así que ¿por qué no le mostramos la misma gracia que querríamos para nosotros mismos? Le deseo lo mejor “, expresó Lutfi.

Sam Lutfi opinó al respecto luego de que fue entrevistado a la salida del Chateau Marmont, en West Hollywood, adonde acudió a ver un partido del Mundial de Fútbol.

¿Qué hacía la cantante en el techo de una camioneta?

Britney Spears, nueva polémica. Especial

Las fotografías en donde se ve a Britney en el techo de una camioneta en plena carretera fueron tomadas el pasado 8 de julio en el vecindario de Studio City, en Los Ángeles.

En las imágenes se ve a la cantante con los brazos extendidos sobre la carrocería y la cabeza inclinada hacia atrás, mientras el vehículo avanzaba en la autopista 101.

De acuerdo con testigos, Spears permaneció en esa posición durante un par de minutos y el episodio no fue de alarma, sino que, presuntamente, la cantante quería ver cómo estaba el tráfico más adelante.

Sin embargo, como era de esperarse, la situación colocó a Spears en la controversia nuevamente, señalándola de conductas inapropiadas y poniendo en duda su salud mental.

De hecho, Britney se pronunció sobre las imágenes difundidas a través de su cuenta de Instagram e incluso compartió ella misma una fotografía del momento.

Lo que la gente ve son dos segundos de locura de mí inclinándome hacia los señores. Sin embargo, los días y horas de mi realidad. Nada es lo que parece. Creo que necesito salir por el techo un poco más”, escribió la intérprete.

Por los constantes ataques a Britney, su actual representante incluso recientemente emitió un comunicado y dejó claro que los medios intentan presentar a la cantante como una mala persona, que eso es ridículo y debe parar ya.

De la controversia a su salud mental

Britney Spears, nueva polémica. Especial

La vida de Britney Spears dio un giro en 2007 cuando atravesó una crisis personal en medio de un intenso acoso mediático, un divorcio y una disputa por la custodia de sus hijos. Las imágenes de aquella etapa, como cuando se rapó la cabeza o fue hospitalizada para evaluaciones psiquiátricas, dieron la vuelta al mundo y marcaron el inicio de uno de los episodios más comentados de la cultura pop.

Tras esa crisis, un tribunal de California la colocó bajo una tutela legal que estuvo vigente durante 13 años. Durante ese tiempo, su padre, Jamie Spears, tuvo control sobre aspectos importantes de sus finanzas y algunas decisiones personales, aunque la cantante continuó trabajando, lanzó discos, realizó giras y mantuvo una exitosa residencia en Las Vegas. En 2021, después de una larga batalla impulsada también por el movimiento #FreeBritney, la justicia puso fin a la tutela y le devolvió el control de su vida.

Desde entonces, Britney ha optado por mantenerse alejada de la música y de los grandes proyectos públicos. En 2023 publicó sus memorias, The Woman in Me, donde relató los momentos más difíciles de su carrera y denunció que la tutela fue una experiencia traumática. Actualmente mantiene una presencia muy activa en redes sociales, donde suele compartir videos de baile, reflexiones personales y mensajes dirigidos a sus seguidores, publicaciones que con frecuencia generan debate y especulación.