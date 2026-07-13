Cillian Murphy despide a Sam Neill, su compañero en Peaky Blinders, con un emotivo mensaje

Cillian Murphy fue una de las figuras del cine y la televisión que quiso despedirse públicamente de Sam Neill, quien murió a los 78 años. El actor irlandés compartió un emotivo mensaje en el que recordó a quien fue su compañero en Peaky Blinders, destacando no solo su talento como actor, sino también la calidad humana que lo caracterizaba.

Ambos coincidieron durante dos temporadas de la exitosa serie, donde Murphy dio vida a Tommy Shelby y Neill interpretó al inspector Chester Campbell. Aunque su relación comenzó frente a las cámaras, con el tiempo mantuvieron una amistad que continuó mucho después de terminar las grabaciones.

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El mensaje de Cillian Murphy para despedir a Sam Neill

A través de un comunicado compartido con Deadline, el ganador del Oscar expresó el cariño y la admiración que sentía por Sam Neill, asegurando que dejó una huella tanto dentro como fuera de los sets de filmación.

“Como todos los que conocieron y trabajaron con Sam, lo admiraba y lo adoraba a partes iguales. Era una de las personas más amables, divertidas y gentiles, y uno de los mejores actores. Que en paz descanse”.

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Las palabras de Murphy se sumaron a los numerosos homenajes que colegas, amigos y admiradores han dedicado al actor tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento en Sídney.

La amistad entre Cillian Murphy y Sam Neill continuó después de Peaky Blinders

Más allá de compartir escena en la serie, ambos actores conservaron una buena relación con el paso de los años. Una muestra de ello ocurrió en 2024, cuando Sam Neill celebró públicamente que Cillian Murphy ganara el Oscar por su actuación en Oppenheimer.

En aquella ocasión, el actor escribió un mensaje en el que expresó la alegría que sintió por el reconocimiento recibido por su amigo.

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“Como pueden ver, estoy encantado. ¡Más que merecido! Charlamos un buen rato. Y nos tomamos un Bloody Mary. O dos. ¡Qué actor, qué actuación y qué película!”.

Peaky Blinders reconoce el legado de Sam Neill

Además del mensaje de Cillian Murphy, el equipo de Peaky Blinders también lamentó la muerte del actor y recordó la importancia que tuvo su participación desde las primeras temporadas de la producción.

“La interpretación de Sam como Chester Campbell es memorable. Un villano despreciable, mezquino y manipulador, pero también carismático, vulnerable, divertido y sumamente entretenido de ver”.

La producción también destacó que su trabajo fue clave para consolidar el éxito de la serie.