Steven Spielberg, un maestro fuera de este mundo 

La televisión y el cine exploró los más remotos rincones de la galaxia con Star Trek y el Capitán Kirk. George Lucas incluso fue más allá con La Guerra de las galaxias de Star Wars. Pero Steven Spielberg encontró siempre un lado más humano, cuando planteó en el cine la posibilidad de que realmente existan los extraterrestres, entre nosotros. Y de eso se trata la nueva superproducción El día de la revelación.

Para alguien que tantas veces exploró el tema en el cine... ¿Qué piensa realmente sobre la vida extraterrestre?

Universal Pictures and Amblin Entertainment

“Sólo puedo decirte que sería muy egoísta pensar que somos los únicos en un universo tan grande como el nuestro”.

¿Tuvo alguna experiencia en particular? ¿Qué momento generó su imaginación alrededor de tantas especulaciones sobre la vida extraterrestre?

“Soy una persona curiosa. Desde muy jovencito me interesó todo lo que pasaba en el cielo, en la noche o de día. Mi padre decía que no sabía si alguna vez nos iban a visitar extraterrestres desde otro planeta, pero insistía que tendría que haber civilizaciones avanzadas en otros planetas alrededor del sol. Él creía bastante en el tema y yo también”.

Casi 50 años después de haber comenzado con el rodaje de Encuentros cercanos del tercer tipo, más de 40 desde el estreno de E.T. El extraterrestre, y otros 20 desde La Guerra de los Mundos, Steven Spielberg vuelve a exponer la teoría de la presencia de seres de otro planeta en El Día de la Revelación.

Esta vez, plantea la hipótesis de lo que pasaría si realmente se supiera que es verdad que el gobierno esconde pruebas de que existe vida extraterrestre en nuestro planeta. Y el título justamente define aquel preciso momento en que se anuncia finalmente la verdad, al mundo entero.

¿Podemos confirmar o desmentir si alguna vez tuvo un ‘encuentro del tercer tipo’?

“Crecí en los años 50 y 60 cuando empezaron a salir toda clase de reportes. Me acuerdo que una vez habían aparecido algunos OVNI, varios días seguidos, en la capital, y hubo mucha gente que los vio. Un piloto llamado Kenneth Arnold incluso fue el que les puso el nombre de ‘platos voladores’. Él vio como un disco volaba alrededor de su avión, y se convirtió en un fenómeno donde hasta en el cine filmaron varias historias sobre platos voladores alrededor de la tierra. Hollywood enseguida se subió al tren para contar sus propias historias, sin creer que algo de todo eso fuera verdad. Pero a medida que los reportes se volvieron cada vez más numerosos, la gente también empezó a tener cámaras de video y los teléfonos también empezaron a traer cámaras documentando muchas más evidencias, donde el mundo en cierta forma terminó aceptando que probablemente no estemos solos”.

Universal Pictures and Amblin Entertainment

¿Y la verdad detrás de la idea que plantea El día de la revelación que el gobierno realmente esconde verdaderos secretos sobre la vida extraterrestre en la Tierra?

“Creo que fue en el 2017 cuando The New York Times publicó una historia de Ralph Blumenthal sobre un piloto del ejército que había fotografiado algo que aparecía en el radar. El periódico lo tomó muy en serio y en el Pentágono, el Departamento de Defensa empezó a investigar el fenómeno que llamaron ovni”.

¿La ficción del cine de Encuentros cercanos del tercer tipo o E.T pudo haber influenciado en la verdadera búsqueda que plantea ahora con El día de la revelación?

“Con el rodaje de Encuentros cercanos, volvió mi curiosidad. El año que viene se cumple el 50 aniversario de aquel estreno. Pero en esa época yo tampoco sabía si la historia podía llegar a ser verdad, aunque inspiró mi imaginación para especular lo que podría haber sido un primer encuentro entre la gente y una civilización avanzada de otro mundo, pero era sólo una especulación. Ni siquiera la llamaba ciencia ficción, yo decía que era pura especulación científica”.

Todavía sigue sin confirmar o desmentir si tuvo algún contacto con ovnis o extraterrestres...

“Yo nunca vi un ovni. Al día de hoy, nunca vi nada, pero en aquel entonces filmé Encuentros cercanos porque me parecía una buena historia para contar. Hoy, 50 años después... veo El día de la revelación y estoy seguro que mostramos más verdades que ficción en la historia. Realmente creo que vamos a generar bastantes respuestas para plantear bastantes preguntas nuevas”.

¿Aunque trate el mismo tema de extraterrestres que abarcó antes, prefiere el cine original o los personajes que repiten una y otra vez, como Toy Story 5 o Avengers Doomsday y El diablo viste a la moda 2?

“Si seguimos filmando temas conocidos, va a llegar un momento en que nos vamos a quedar sin combustible. No hay nada más importante que generar historias originales para el público, pueden ser formatos diferentes, pero necesitamos historias originales que también funcionen. Tenemos que seguir contando historias que la gente no pueda imaginarlas antes de verlas en el cine, es la única forma de mantener vivo el negocio del cine en los próximos 100 años”.

¿En aquellos momentos de extremo silencio entre el grito de acción y el rodaje de las cámaras, filmar cine es tan divertido como verlo?

“Para mí es divertido hacer cine, incluso cuando me toca filmar temas serios que puedan estar entrelazados con una tragedia, algún duelo, cierta felicidad o cualquier aventura. No importa el género, con el equipo de filmación siempre formamos una familia porque además tenemos que vivir juntos. Supongo que tuve suerte de elegir siempre gente que es brillante en lo que hace, y además es buena gente”.

¿Y qué opina del cine actual, a nivel personal?

“Puede ser que salgas del cine pisando palomitas, pero si viste algo bueno, no te importa, siempre y cuando lo puedas disfrutar con otras personas que ni siquiera conoces, donde todos comparten la misma experiencia. Eso es lo que a mí me importa más. El cine como industria me parece un negocio maravilloso”.

Así como es difícil señalar una mejor actriz que Meryl Streep, es todavía más difícil encontrar un cineasta superior a Steven Spielberg. Nadie puede discutir que sea mucho más que un director de cine.

Es “un creador como ningún otro, un maestro, una verdadera leyenda del cine norteamericano.”, como lo definieron al entregarle, en Las Vegas, el America 250 Award, el premio más importante de la Motion Picture Association. Todavía más importante que un Oscar, sin tener que competir con nadie, fue un premio creado para él, en conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos.

Había sido una total sorpresa. Nadie le había avisado. Él solo quería presentar las primeras imágenes de El Día de la Revelación.

¿Cómo es Steven Spielberg adentro de un estudio de cine, hoy?

“Básicamente creo que el cine es un medio de gran colaboración, no es algo que ninguno de nosotros pueda hacer solo. Y lo más importante que yo puedo hacer como director es conseguir gente buena, actores absolutamente perfectos para cada uno de los diferentes roles”.

¿Cómo recibió la sorpresa del premio máximo de la Asociación de Cine que recibió en Cinemacon?

“Lo mejor fue recibirlo en la compañía de los dueños de las salas de cine que no solo aman nuestra industria, además son quienes muestran nuestras producciones. Es algo muy importante en un momento como el que vive la industria del cine, porque necesitamos gente que luche, reconociendo la importancia de navegar por aguas bastante agitadas. Y me gustó decir que pueden contar conmigo si necesitan un barco más grande”.

¿Así como hoy la gente tiene que elegir entre las plataformas de streaming y una sala de cine, en cierta forma usted también no se crió en la época en que la TV también sonaba como otra amenaza del cine?

“Nací el mismo año que la televisión se convirtió en algo masivo en Estados Unidos. Y como en mi familia necesitaban dinero extra, mi padre reparaba televisores. Así que, desde muy jovencito, estuve rodeado de tubos de televisión, chasis y toda clase de partes. Como cualquier persona de mi edad, crecí viendo una pantalla brillante en medio de la sala, pero todo cambió cuando mis padres me llevaron por primera vez al cine. Nada puede competir con sentarte en la primera fila de una sala de cine, para ver a Cecil DeMille, en tecnicolor. Mi vida nunca fue igual después de esa noche”.

¿No cree que las plataformas de streaming sean una competencia para el cine?

David Becker

“Hoy las salas de cine todavía compiten con los sillones en casa. Durante la pandemia creí que nuestros días estaban contados, pero hay grandes razones para tener esperanzas, y esas tienen que ver con quienes queremos que la gente vea nuestro cine antes que nadie en una sala de cine. Depende de nosotros que esa experiencia sea tan real como para que tenga sentido".

Niko Tavernise/Universal Pictures and Amblin Entertainment

“Con Focus Features, el año pasado producimos Hamnet, una película de poco presupuesto, que recaudó 107 millones de dólares. La gente siempre encuentra lo que quiere ver, aunque los estudios también tienen que ayudarnos a extender el tiempo que el cine se vea primero en las salas, como Universal Studios que se comprometió a garantizar un mínimo de 45 días para todos los estrenos, antes de pasar a otras plataformas.

Algo así… no me parece nada de otro mundo.