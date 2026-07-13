Backrooms: Everything Must Go gratis en YouTube, la versión extendida de la película

Backrooms: Everything Must Go Edition se podrá ver gratis en YouTube, de acuerdo con lo confirmado por su director, Kane Parsons.

Dicha edición especial comenzó a exhibirse el 3 de julio en distintos cines internacionales, pero, para tranquilidad de los que vieron la película original, ese clip extra podrá verse en YouTube, sin necesidad de que regresen al cine.

Backrooms: Everything Must Go Edition, la versión extendida de la película

Backrooms: Everything Must Go. Especial

Se trata de un video de aproximadamente 16 minutos que se presenta después de los créditos finales y amplía la duración total de la película a dos horas y seis minutos.

El contenido está planteado como un cortometraje independiente y con una estética similar a la de los videos que Parsons produje previamente para su canal.

La historia sigue a un grupo de empleados del instituto de investigación Async que se adentran en los espacios conocidos como Backrooms, universo que el cineasta desarrolló inicialmente a través de una serie web inspirada en la popular creepypasta sobre espacios liminales.

De acuerdo con Parsons, la edición del cortometraje le llevó menos de dos semanas y utilizó una computadora portátil como principal herramienta de trabajo.

El proyecto fue elaborado con Blender, el software de creación y animación tridimensional que ha empleado en varios de sus trabajos anteriores.

¿Cuándo ver gratis en YouTube?

Backrooms: Everything Must Go. Especial

Kane Parsons informó que la versión extendida de Backrooms llegarán a YouTube esta misma semana, es decir, antes del 19 de julio.

Cabe destacar que el cineasta no dijo una fecha exacta, pero se espera que el material esté en la plataforma lo más pronto posible, entre el 13 y el 19 de julio en el canal de Kane Pixels.

Como dato interesante, la película ha superado los 363 millones de dólares de recaudación mundial pese a haberse producido con un presupuesto cercano a los 10 millones, consolidando el salto de Parsons desde YouTube al cine comercial con impecable éxito.

En tanto, además de su desempeño comercial, la producción mantiene una aprobación del 87 % en el sitio especializado Rotten Tomatoes.

¿De qué trata la película Backrooms?

Lo primero a tomar en cuenta es que es una cinta de terror psicológico y ciencia ficción dirigida por Kane Parsons, basada en su famosa serie de cortometrajes inspirada en el creepypasta de internet de los "Backrooms".

Sin spoilers, la historia sigue a Clark, un arquitecto que termina trabajando en una tienda de muebles. Allí descubre un misterioso portal en el sótano que conduce a un enorme laberinto de habitaciones amarillas e interminables, un lugar donde las leyes de la realidad parecen no existir. Cuando queda atrapado, su terapeuta, Mary Kline, se adentra en ese extraño mundo para intentar encontrarlo y traerlo de vuelta.

La película se centra menos en los sustos tradicionales y más en:

La sensación de aislamiento y desorientación.

Los llamados espacios liminales (lugares cotidianos, pero vacíos e inquietantes).

El misterio de qué son realmente los Backrooms y qué habita en ellos.

La tensión psicológica y el horror atmosférico.

Para aquellos que conocen los videos originales de Kane Parsons, la película amplía ese universo, pero también está pensada para que alguien que nunca haya oído hablar de los Backrooms pueda seguir la historia.