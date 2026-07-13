¿En la ruina? El príncipe Harry no tiene ni un peso para pagar esta millonaria deuda

El príncipe Harry atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. Apenas unos días después de sufrir una importante derrota en los tribunales británicos, el duque de Sussex enfrenta ahora otro desafío: una millonaria factura por los costos legales.

La millonaria deuda que amenaza las finanzas del duque de Sussex

Aunque algunos titulares han sugerido que Harry "está en la ruina", lo cierto es que no existe ninguna confirmación oficial de que haya agotado su patrimonio. Sin embargo, diversos medios británicos y estadounidenses coinciden en que el monto que podría verse obligado a cubrir representa un duro golpe económico.

La derrota judicial podría obligar al duque de Sussex a pagar millones de dólares en costos legales. Grosby

Todo comenzó cuando el Tribunal Superior de Londres desestimó la demanda presentada por Harry y otras seis figuras públicas contra Associated Newspapers Limited (ANL), empresa editora del Daily Mail.

Los demandantes acusaban al grupo editorial de haber obtenido información privada mediante métodos ilegales, como el uso de investigadores privados y otras prácticas invasivas.

No obstante, el juez concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar esas acusaciones, por lo que el caso fue rechazado.

¿Por qué el príncipe Harry podría pagar millones tras perder el juicio?

La derrota judicial no solo significó un revés para la cruzada que Harry mantiene desde hace años contra los tabloides británicos. También abrió la puerta a que los demandantes deban hacerse cargo de una parte importante de los gastos del proceso.

Diversos expertos señalan que el monto definitivo será determinado por el tribunal en las próximas semanas. | Grosby

De acuerdo con especialistas citados por distintos medios internacionales, el costo total del litigio podría ascender a decenas de millones de libras esterlinas.

Aunque esa cantidad corresponde al conjunto de los siete demandantes, el príncipe tendría que asumir una suma considerable, cuyo monto definitivo será determinado por el tribunal.

Expertos en derecho señalan que parte de esos gastos podrían ser cubiertos por pólizas de seguro contratadas para el proceso. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la cobertura resulte insuficiente, obligando a los involucrados a pagar la diferencia con recursos propios.

¿Quién ayudaría a Harry con la deuda?

En medio de las especulaciones surgió un nombre inesperado: Elton John. Según información publicada por Page Six, personas cercanas al caso consideran que el cantante podría convertirse en un importante respaldo financiero si la deuda termina siendo tan elevada como se estima.

Hasta el momento, no existe ninguna confirmación de que el cantante vaya a ayudar económicamente al príncipe. REUTERS

La posibilidad no resulta descabellada considerando la estrecha amistad que une al músico con el príncipe Harry desde hace décadas. Elton John fue uno de los grandes amigos de la princesa Diana y, tras su fallecimiento, mantuvo una relación cercana con su hijo menor.

El artista incluso actuó durante la recepción privada de la boda de Harry y Meghan Markle en 2018 y, además, también formó parte del mismo proceso judicial contra Associated Newspapers.

Hasta ahora, no existe ninguna confirmación de que el intérprete de Rocket Man tenga intención de ayudar económicamente al duque de Sussex, por lo que todo permanece en el terreno de las especulaciones.

¿De dónde son los ingresos del príncipe Harry?

El fallo judicial llega en un momento en que las finanzas del matrimonio vuelven a estar bajo la lupa.

Desde que abandonaron sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020, Harry y Meghan construyeron una nueva vida en California financiándose mediante contratos con empresas privadas, además de la fundación Archewell y distintos proyectos comerciales.

Las finanzas de los duques de Sussex vuelven a estar bajo el escrutinio tras el fallo judicial. The Grosby Group

Sin embargo, en los últimos meses también se ha informado sobre el fin de algunos acuerdos de producción y sobre los elevados gastos que implica mantener su residencia de Montecito, además del importante presupuesto destinado a su seguridad privada.

En una entrevista concedida años atrás, el propio Harry reconoció que el dinero heredado de su madre, la princesa Diana, fue fundamental para comenzar su nueva vida en Estados Unidos después de perder el apoyo económico de la familia real.

Por ahora, además de decidir si apelará el fallo, Harry deberá enfrentar la posibilidad de asumir una cuantiosa deuda que mantiene en vilo tanto a sus seguidores como a la prensa internacional.