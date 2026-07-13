Julión Álvarez anuncia nuevos conciertos en México: fechas y ciudades confirmadas

Los seguidores de Julión Álvarez tienen nuevos motivos para celebrar. El intérprete de regional mexicano confirmó una nueva serie de conciertos en distintas ciudades del país, por lo que miles de fanáticos ya comenzaron a prepararse para verlo en vivo durante los próximos meses.

El cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales oficiales, donde dio a conocer las primeras fechas de esta etapa de su gira e invitó a sus seguidores a mantenerse atentos a futuros anuncios.

Julión Álvarez es golpeado con ramo de flores durante concierto Foto: Cuartoscuro.com

¿Hay nuevas ciudades confirmadas de Julión Álvarez en México?

Julión Álvarez confirmó cinco conciertos como parte de esta nueva etapa de su carrera, con presentaciones en algunos de los escenarios más importantes del país.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete compartió con sus seguidores las fechas ya confirmadas y expresó su entusiasmo por regresar a los escenarios.

Les comparto las fechas confirmadas, oiga. ¡Y somos... Julión Álvarez y su Norteño Banda!

Julión Álvarez anuncia nuevos conciertos en México IG

¿En qué estados se presentará Julión Álvarez durante su nueva gira?

La nueva gira confirma que Julión Álvarez volverá a presentarse en recintos de gran capacidad para reunirse con sus seguidores.

Las fechas anunciadas son las siguientes:

25 de septiembre: Guadalajara, Jalisco, en el Estadio Jalisco

Guadalajara, Jalisco, en el Estadio Jalisco 3 de octubre: Puebla, en el Estadio Hermanos Serdán

Puebla, en el Estadio Hermanos Serdán 21 de noviembre: Monterrey, Nuevo León, en el Walmart Park

Monterrey, Nuevo León, en el Walmart Park 28 de noviembre: Veracruz, en el Estadio Beto Ávila

Veracruz, en el Estadio Beto Ávila 5 de diciembre: Querétaro, con recinto por confirmar

Julión Álvarez anuncia nuevos conciertos en México IG

¿Cuándo salen a la venta los boletos para los conciertos de Julión Álvarez?

El cantante informó que la venta de boletos comenzará durante julio a través de la plataforma KING TICKET Boletos.

En el caso del concierto de Puebla, las entradas ya se encuentran disponibles. Los precios van desde 500 pesos para la zona más económica hasta 5 mil 300 pesos en la sección Diamante.

Es importante considerar que las compras realizadas en línea incluyen cargos por servicio, cuyo monto dependerá de la localidad seleccionada.

Lista de precios para Julión Álvarez en Puebla

Central: 500 pesos

500 pesos Lateral: 800 pesos

800 pesos Preferente: 800 pesos

800 pesos Bronce: 1,000 pesos

1,000 pesos Plata Lateral 1: 1,500 pesos

1,500 pesos Plata Lateral 2: 1,500 pesos

1,500 pesos Plata Central: 1,800 pesos

1,800 pesos Oro: 2,800 pesos

2,800 pesos VIP: 4,000 pesos

4,000 pesos Diamante: 5,300 pesos

Julión Álvarez anuncia nuevos conciertos en México IG

¿Julión Álvarez anunciará más conciertos en México? Esto es lo que se sabe

Aunque hasta ahora solo existen cinco fechas confirmadas, todo indica que la gira podría extenderse durante los próximos meses.

Por el momento, el cantante no ha anunciado nuevas sedes; sin embargo, el éxito de sus presentaciones recientes y la respuesta de sus seguidores hacen pensar que próximamente podría sumar más ciudades a su recorrido.

Por ello, se recomienda seguir las redes sociales oficiales de Julión Álvarez y consultar las plataformas autorizadas de venta de boletos para conocer cualquier actualización sobre nuevas fechas, recintos y disponibilidad de entradas.

La nueva gira de Julión Álvarez reafirma el gran momento que vive dentro del regional mexicano. Con conciertos confirmados en cinco ciudades y una alta expectativa entre sus seguidores, todo apunta a que el calendario del cantante podría ampliarse en las próximas semanas.

Mientras eso ocurre, los fanáticos ya pueden consultar las fechas oficiales y prepararse para asegurar su lugar en alguno de los espectáculos anunciados.