Julión Álvarez anuncia nuevos conciertos en México: fechas y ciudades confirmadas
Julión Álvarez confirmó nuevos conciertos en México. Conoce las fechas, ciudades, dónde comprar boletos y los precios para su presentación en Puebla.
Los seguidores de Julión Álvarez tienen nuevos motivos para celebrar. El intérprete de regional mexicano confirmó una nueva serie de conciertos en distintas ciudades del país, por lo que miles de fanáticos ya comenzaron a prepararse para verlo en vivo durante los próximos meses.
El cantante compartió la noticia a través de sus redes sociales oficiales, donde dio a conocer las primeras fechas de esta etapa de su gira e invitó a sus seguidores a mantenerse atentos a futuros anuncios.
¿Hay nuevas ciudades confirmadas de Julión Álvarez en México?
Julión Álvarez confirmó cinco conciertos como parte de esta nueva etapa de su carrera, con presentaciones en algunos de los escenarios más importantes del país.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete compartió con sus seguidores las fechas ya confirmadas y expresó su entusiasmo por regresar a los escenarios.
Les comparto las fechas confirmadas, oiga. ¡Y somos... Julión Álvarez y su Norteño Banda!
¿En qué estados se presentará Julión Álvarez durante su nueva gira?
La nueva gira confirma que Julión Álvarez volverá a presentarse en recintos de gran capacidad para reunirse con sus seguidores.
Las fechas anunciadas son las siguientes:
- 25 de septiembre: Guadalajara, Jalisco, en el Estadio Jalisco
- 3 de octubre: Puebla, en el Estadio Hermanos Serdán
- 21 de noviembre: Monterrey, Nuevo León, en el Walmart Park
- 28 de noviembre: Veracruz, en el Estadio Beto Ávila
- 5 de diciembre: Querétaro, con recinto por confirmar
¿Cuándo salen a la venta los boletos para los conciertos de Julión Álvarez?
El cantante informó que la venta de boletos comenzará durante julio a través de la plataforma KING TICKET Boletos.
En el caso del concierto de Puebla, las entradas ya se encuentran disponibles. Los precios van desde 500 pesos para la zona más económica hasta 5 mil 300 pesos en la sección Diamante.
Es importante considerar que las compras realizadas en línea incluyen cargos por servicio, cuyo monto dependerá de la localidad seleccionada.
Lista de precios para Julión Álvarez en Puebla
- Central: 500 pesos
- Lateral: 800 pesos
- Preferente: 800 pesos
- Bronce: 1,000 pesos
- Plata Lateral 1: 1,500 pesos
- Plata Lateral 2: 1,500 pesos
- Plata Central: 1,800 pesos
- Oro: 2,800 pesos
- VIP: 4,000 pesos
- Diamante: 5,300 pesos
¿Julión Álvarez anunciará más conciertos en México? Esto es lo que se sabe
Aunque hasta ahora solo existen cinco fechas confirmadas, todo indica que la gira podría extenderse durante los próximos meses.
Por el momento, el cantante no ha anunciado nuevas sedes; sin embargo, el éxito de sus presentaciones recientes y la respuesta de sus seguidores hacen pensar que próximamente podría sumar más ciudades a su recorrido.
Por ello, se recomienda seguir las redes sociales oficiales de Julión Álvarez y consultar las plataformas autorizadas de venta de boletos para conocer cualquier actualización sobre nuevas fechas, recintos y disponibilidad de entradas.
La nueva gira de Julión Álvarez reafirma el gran momento que vive dentro del regional mexicano. Con conciertos confirmados en cinco ciudades y una alta expectativa entre sus seguidores, todo apunta a que el calendario del cantante podría ampliarse en las próximas semanas.
Mientras eso ocurre, los fanáticos ya pueden consultar las fechas oficiales y prepararse para asegurar su lugar en alguno de los espectáculos anunciados.