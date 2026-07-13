¿De qué murió Sam Neill?; esta es la enfermedad que padecía

Sam Neill falleció este lunes 13 de julio a los 78 años en Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el actor murió de forma repentina e inesperada. Aunque durante los últimos años enfrentó un cáncer poco común, sus seres queridos dejaron claro que esa enfermedad no fue la causa de su muerte, por lo que hasta ahora no se ha revelado oficialmente qué provocó su fallecimiento.

El actor, conocido mundialmente por dar vida al Dr. Alan Grant en Jurassic Park, también participó en películas como El Piano y en la serie Peaky Blinders. Tras darse a conocer la noticia, seguidores y figuras del entretenimiento comenzaron a despedirlo con mensajes en redes sociales.

Sam Neill Elenco Jurassic Park 1993

¿De qué murió Sam Neill?

Hasta el momento, la familia de Sam Neill no ha informado cuál fue la causa médica de su fallecimiento. En el comunicado oficial únicamente señalaron que murió acompañado por sus seres queridos y que su partida fue inesperada.

“Con inmensa tristeza, la familia de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento, ocurrido el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, aunque reconforta saber que Sam se mantuvo libre de cáncer. La familia desea expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por sus increíbles cuidados”.

Sam Neill

Al finalizar el comunicado, sus familiares pidieron privacidad mientras atraviesan el duelo.

“Más adelante se darán a conocer más detalles; por ahora, en nombre de la familia, pedimos que se respete su privacidad mientras atraviesan esta pérdida inmensa”.

¿Qué enfermedad padecía Sam Neill?

En 2023, Sam Neill reveló públicamente que había sido diagnosticado con un linfoma angioinmunoblástico de células T en etapa 3, una variante poco frecuente y agresiva del linfoma no Hodgkin, un cáncer que afecta el sistema linfático.

El actor contó que comenzó a notar que algo no estaba bien durante la gira promocional de Jurassic World: Dominion en 2022, cuando descubrió que tenía inflamados los ganglios del cuello. Después de realizarse estudios médicos, inició un tratamiento con quimioterapia.

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Como consecuencia del tratamiento, explicó que perdió el cabello y experimentó cambios importantes en su apariencia física. Aun así, decidió hablar abiertamente sobre su enfermedad y sobre cómo enfrentaba ese momento de su vida.

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, encargado de ayudar al cuerpo a combatir infecciones.

La enfermedad aparece cuando los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, comienzan a multiplicarse de forma anormal y se acumulan en los ganglios linfáticos y otros órganos.

Linfoma de Hodgkin Foto Canva

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la inflamación de los ganglios, principalmente en el cuello, las axilas o la ingle. Existen distintos tipos de este cáncer; algunos avanzan lentamente y otros son más agresivos, aunque actualmente muchos pacientes pueden recibir tratamientos efectivos.

Sam Neill ya estaba libre de cáncer

Meses antes de su fallecimiento, Sam Neill había informado que se encontraba en remisión y ya no presentaba signos de la enfermedad. Esa fue una de las razones por las que su familia decidió incluir esa información en el comunicado oficial, con el objetivo de evitar especulaciones sobre la causa de su muerte.

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Hasta ahora, sus familiares no han dado a conocer qué provocó el fallecimiento del actor, aunque adelantaron que más adelante compartirán información relacionada con su despedida.