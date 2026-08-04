¡Campal en el cine por Spider-Man, la película! Le dieron con todo al que andaba dando ‘spoilers’

Por andar revelando ‘spoilers’ de Spider-Man: Un Nuevo Día al interior de un cine, usuarios se molestaron y terminaron en una pelea campal dentro de la sala.

La nueva película de Spider-Man con Tom Holland y Zendaya está causando gran euforia entre los fanáticos desde el pasado 29 de julio que se estrenó en México.

Se trata de una de las películas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en 2026, pues la cinta marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker cinco años después de Spider-Man: No Way Home y abre una nueva etapa para el personaje.

Revela spoilers de Spider-Man en el cine y provoca campal

Campal en el cine por Spider-Man, la película. Especial

Un video se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el momento en que varios asistentes al cine golpearon a un aficionado de Spider-Man durante la proyección.

Según trasciende, el conflicto inició porque una persona revelaba detalles importantes de la trama justo antes de que pasaran. Todo ello, mientras la cinta seguía rodando, lo que provocó el enojo de las demás personas que se encontraban a su alrededor y que escuchaban todo lo que decía.

Versiones difundidas en redes sociales señalan que cuatro amigos acudieron al cine para ver la película, cuando, un hombre, sentado cerca de ellos, comenzó a decir en voz alta los ‘spoilers’, puesto que presuntamente ya había visto el filme antes y se los contaba a una mujer que la acompañaba.

Antes de que escalara el conflicto, presuntamente los afectados le pidieron al hombre que dejara de arruinar la película, pero este hizo caso omiso.

Lo anterior, derivó en una discusión y luego en una pelea que fue grabada por alguien que se encontraba en la misma sala de cine, volviéndose así viral en las redes sociales.

Pese a que en un inicio no se contaba información sobre el lugar en donde se había grabado, ya salió a la luz que el video se originó en una sala de cine de Indiana, Estados Unidos.

Por ahora, se desconoce la identidad del hombre que revelo los spoilers de Spider-Man: Un Nuevo Día y si este sufrió lesiones de gravedad durante la confrontación.

¿Qué pasa en Spider-Man: Brand New Day?

Campal en el cine por Spider-Man, la película. Especial

Aquí no vamos a dar ‘spoilers’, pero sí podemos decir a grandes rasgos de qué trata la historia.

Esta ocurre después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, cuando el hechizo del Doctor Strange hizo que todo el mundo olvidara quién era Peter Parker.

Peter Parker comienza una nueva etapa completamente solo. Sin nadie que recuerde quién es realmente, dedica su vida por completo a combatir el crimen como Spider-Man mientras intenta salir adelante por su cuenta. Al mismo tiempo, enfrenta el dolor de ver que MJ, Ned y las personas que más quiere continuaron con sus vidas sin él.

En medio de esa lucha personal, surge una nueva y peligrosa amenaza para Nueva York: un enemigo que tiene la capacidad de pasar prácticamente desapercibido ante los ojos de todos.

La dirección está a cargo de Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y el guion fue escrito por Chris McKenna, Erik Sommers y Justin Kuritzkes.

¿Quién es quién en la película?

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man.

Zendaya como MJ.

Jacob Batalon como Ned Leeds.

Sadie Sink.

Jon Bernthal como Punisher .

Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk.

Michael Mando como Mac Gargan (Escorpión).

Polémica entre fans del Hombre Araña

Campal en el cine por Spider-Man, la película. Especial

Uno de los aspectos que más ha dividido a los fans es la manera en que Spider-Man: Un Nuevo Día adapta el cómic Brand New Day. Desde que se anunció el proyecto, muchos seguidores esperaban que Marvel aprovechara la oportunidad para reiniciar por completo la vida de Peter Parker y mostrar una versión totalmente distinta del personaje tras los acontecimientos de No Way Home. Sin embargo, la película tomó un camino diferente al conservar parte del peso emocional de su pasado, especialmente en lo relacionado con personajes como MJ y Ned.

Esta decisión ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos consideran que mantener esos lazos le da mayor profundidad a la historia y hace que la evolución de Peter sea más emotiva, otros creen que era el momento ideal para comenzar desde cero y explorar una etapa completamente nueva del héroe.

El debate se ha extendido por redes sociales, foros y comunidades de fans, donde muchos siguen discutiendo si este fue el rumbo correcto para el futuro de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Lo cierto, es que el estreno fue un enorme éxito en taquilla. Según los reportes más recientes, la película consiguió el mayor fin de semana de estreno de la historia, superando incluso a Avengers: Endgame.