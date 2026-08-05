El juicio por la megafusión entre Paramount y Warner Bros ya tiene fecha

Cuando Paramount Skydance inició la oferta para comprar Warner Bros. Discovery sabía que se enfrentaría a retos, pero las dificultades se han vuelto más complicadas de lo esperado y tras varios retrasos legales ya existe una fecha para comenzar el proceso judicial que evaluará si la adquisición puede convertirse en un monopolio.

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín determinó que el próximo 2 de marzo de 2027 dará inicio el proceso judicial. Se prevé que las audiencias se extiendan a lo largo de 12 jornadas hábiles en los tribunales estadunidenses y, por ahora, la mega operación multimillonaria tendrá que esperar, esto incluso ante las peticiones de David Ellison de iniciar el proceso legal en noviembre con el objetivo de evitar los pagos a los accionistas de Warner.

En el acuerdo se estableció una penalización de siete millones de dólares diarios a los accionistas de Warner por cada jornada de retraso a partir de octubre. La decisión de la corte estima que el acumulando superará los 1,200 millones de dólares antes de que concluya el proceso judicial.

¿Cuál es el tema central que se deberá resolver en el juicio?

El eje del litigio radica en determinar si la unión de ambas compañías quebranta la ley federal antimonopolio vigente desde 1914 al constituir un monopolio que asfixie la competencia en Hollywood.

La querella, encabezada por una coalición de 12 estados liderados por Nueva York y California, junto al respaldo del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), sostiene que la entidad resultante acapararía cerca del 27 % de la distribución cinematográfica global y más del 30 % de las grandes producciones taquilleras, sumado a un dominio desmedido en las cadenas de televisión por cable.

Adicionalmente, los representantes laborales denuncian que la transacción derivaría en recortes masivos de personal y un deterioro directo en los salarios y vacantes para los creativos del sector.

En contraparte, la postura de Paramount defiende que la operación resulta legal y necesaria para competir de manera justa frente a las gigantescas plataformas de streaming que dominan el mercado digital.

David Ellison defiende la compra de Warner

Ante las acusaciones antimonopolio, el CEO de Paramount, David Ellison, rechazó que el conflicto sea estrictamente económico. El directivo abordó los cuestionamientos sobre su perfil político y el futuro del ecosistema informativo tras el acuerdo de $81 mil millones de dólares.

"Creo que esta lucha no es realmente sobre cuota de mercado", escribió Ellison en The New York Times, señalando que el debate real es si la industria confía en él como representante de la CNN de Warner.

Frente a la especulación sobre sus lealtades e intenciones, el ejecutivo aseguró mantener una postura plural y reafirmó la independencia del medio.

"Nuestros periodistas seguirán respondiendo ante los hechos y ante todas las personas a las que sirven, no a ningún partido ni causa", concluyó.