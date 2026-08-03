Spider-Man: Un Nuevo Día llega a salas IMAX en México: Fecha, precios y detalles

La más reciente cinta de Marvel y Sony, Spider-Man: Un Nuevo Día, debutó con un increíble éxito a nivel mundial colocándose rápidamente en la lista de mayores ganancias del 2026 y, encaminándose, a entrar dentro de las más taquilleras del género de superhéroes y, estas cifras podrían crecer con la llegada de la cinta al formato IMAX.

Spider-Man: Brand New Day anunció que comenzará a exhibirse en el mundo en pantallas IMAX a partir de esta semana, permitiendo a los fanáticos vivir la experiencia inmersiva concebida para esta entrega.

¿Por qué Spider-Man no podía estar en IMAX y cuándo llegará a México?

El estreno tardío del largometraje de Marvel Studios en las salas IMAX está relacionado con un acuerdo de exclusividad con otro de los grandes estrenos del verano.

La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, llegó a un acuerdo para que durante sus primeras tres semanas de exhibición en la mayoría de los mercados globales las salas IMAX estuvieran exclusivamente para su película.

El único mercado donde no se cumplió está norma fue en tres territorios asiáticos: China, Japón y Corea del Sur, donde la película de Nolan ha llegado más tarde permitiendo que Spider-Man tuviera salas IMAX en esos territorios.

Con el vencimiento del periodo de exclusividad, la cinta protagonizada por Tom Holland compartirá las salas digitales IMAX con el filme de Nolan a partir del 7 de agosto.

En México las entradas para este formato oscilan habitualmente entre los 180 y 245 pesos según la cadena y la ubicación.

Reproducir Spider-Man: Un Nuevo Día: Tráiler Final

¿Qué esperar de la versión IMAX de Spider-Man: Un Nuevo Día?

Al haber sido filmada con cámaras de tecnología IMAX certificada, la cinta ofrecerá una relación de aspecto extendida (1.90:1) que aprovecha la altura vertical de la pantalla permitiendo que los nuevos espectadores tengan un 26 por ciento más de imagen respecto a lo que se ha visto hasta ahora.

Asimismo, la versión IMAX incluye una remasterización de audio digital llevando la experiencia de la que, muchos califican como la mejor película de Spider-Man con Holland a una nueva dimensión.