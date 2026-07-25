Tráiler de Avengers: Doomsday en la Comic-Con revela el inmenso poder del Doctor Doom

Marvel Studios exhibió un brutal avance exclusivo de Avengers: Doomsday durante las actividades de la San Diego Comic-Con 2026. El material audiovisual impactó a los miles de asistentes al revelar el abrumador poder físico y místico del Doctor Doom, el nuevo gran antagonista de la franquicia, que llegará a los cines de México el próximo 17 de diciembre.

La casa productora proyectó estas imágenes únicamente para los fanáticos presentes dentro del mítico Hall H del centro de convenciones. Esta película coral llegará a las salas de cine en diciembre próximo y marcará el inicio del fin para la actual Saga del Multiverso.

Robert Downey Jr. da vida al Doctor Doom. AFP

Los primeros reportes de la prensa especializada describieron una secuencia aterradora protagonizada por el actor Robert Downey Jr. El villano desató el caos absoluto en la pantalla y demostró su superioridad marcial al enfrentar directamente a los héroes más poderosos de la Tierra.

El origen trágico y el choque frontal contra Thor

El metraje inició con el gobernante dictatorial sentado sobre su imponente trono en la nación ficticia de Latveria. La heroína Sue Storm tomó la palabra para describir al villano como una persona rota, un genio absoluto al que le arrebataron todo en el pasado.

Las escenas confirmaron el oscuro trasfondo narrativo que motivará las acciones destructivas de este icónico personaje de los cómics. El editor intercaló rápidas secuencias de acción donde aparecieron figuras estelares como Capitán América, Black Panther, Shang-Chi, Loki y algunos miembros de los X-Men.

Doctor Doom en el nuevo póster de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

La tensión aumentó al mostrar una metrópolis completamente reducida a escombros tras el veloz ataque de las fuerzas enemigas. El líder fantástico Reed Richards cuestionó de frente al antagonista para descubrir si él orquestó la devastación absoluta de la urbe en cuestión.

"Todos ustedes vivieron unas vidas robadas. Ya es hora de que las devuelvan", sentenció el temible villano frente a la cámara. Inmediatamente después, la pantalla mostró un combate a muerte entre el enmascarado y el mismísimo Dios del Trueno.

Thor lanzó un golpe fulminante con su poderosa hacha Stormbreaker directo a la cabeza del tirano. El Doctor Doom detuvo el impacto del arma celestial con enorme facilidad usando apenas dos dedos de su mano. Acto seguido, el antagonista utilizó su magia para deshacerse del asgardiano y levantó un imponente ejército de centinelas mecánicos.

El regreso oficial de la agente Peggy Carter

Las sorpresas del panel continuaron con la confirmación del retorno actoral de Hayley Atwell a la franquicia cinematográfica más taquillera de la historia. La actriz británica retomará su icónico papel de la agente Peggy Carter para participar activamente en la trama central de Avengers: Doomsday.

Los ejecutivos silenciaron así meses de constantes rumores que circularon sin parar en los foros de internet y revistas especializadas. Las múltiples filtraciones previas asociaban el regreso de la heroína y fundadora de S.H.I.E.L.D. con la reaparición ya confirmada del Steve Rogers interpretado por Chris Evans.

Peggy Carter volverá en Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Los avances comerciales liberados en días recientes omitieron por completo la participación de la agente para salvaguardar el secreto intacto hasta este magno evento. La corporación transnacional decidió guardar el anuncio estelar exclusivamente para recompensar a los seguidores más leales de la saga.

Los fanáticos ovacionaron la decisión directiva tras observar los logotipos oficiales proyectados en las inmensas pantallas. La inclusión de este personaje histórico añade un fuerte componente narrativo al inminente choque de realidades que plantea el estudio.

La alineación justiciera toma finalmente su forma definitiva rumbo al monumental estreno programado para el cierre del calendario cinematográfico anual. Los defensores del planeta preparan sus arsenales para enfrentar la prueba máxima contra un emperador dispuesto a doblegar el universo entero bajo su voluntad.