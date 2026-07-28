¿Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan? Filtran fecha de su supuesta boda

Después de meses de rumores, una inesperada revelación volvió a colocar a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en el centro de la conversación. La pareja, considerada una de las más populares del espectáculo y el deporte en Argentina, estaría cada vez más cerca de llegar al altar, luego de que una periodista dejara escapar la que sería la fecha de su esperada boda.

Susana Giménez filtra fecha de boda de Rodrigo De Paul y Tini

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente sus planes, las declaraciones encendieron las redes sociales y desataron una ola de especulaciones entre sus seguidores.

Susana Giménez soltó una inesperada pista sobre el supuesto enlace entre la cantante y el futbolista argentino. IG

Todo ocurrió durante una conversación entre Susana Giménez y Marley en el programa Por el Mundo Mundial. Mientras hablaban del presente sentimental del futbolista, Marley comentó que Rodrigo estaba "muy enamorado" de la cantante. Sin dudarlo, Susana respondió:

¡Muy enamorados! Se casan ahora, el 19 de diciembre".

La afirmación tomó por sorpresa a los espectadores y rápidamente se viralizó. La conductora mantiene una relación cercana con ambos, por lo que muchos interpretaron sus palabras como información de primera mano y no como un simple comentario.

¿Qué se sabe sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

Hasta el momento, ni Tini ni Rodrigo De Paul han reaccionado públicamente a la supuesta filtración. Sin embargo, la fecha mencionada coincide con un periodo en el que ambos tendrían disponibilidad en sus agendas profesionales.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían preparando una celebración que reuniría a grandes figuras del espectáculo y el futbol. IG

La gira internacional de la intérprete de Cupido concluiría en Latinoamérica durante octubre y retomaría actividades en Europa hasta enero, mientras que el calendario deportivo del mediocampista también le permitiría un espacio para celebrar un evento de esta magnitud.

Las versiones sobre una posible boda no son nuevas. Desde hace varios meses comenzaron a circular rumores de compromiso luego de que Tini compartiera imágenes de una romántica velada frente al mar, rodeada de velas y pétalos de rosa.

Además, varios seguidores notaron un llamativo anillo que lucía en algunas fotografías, lo que alimentó las especulaciones sobre una futura propuesta de matrimonio.

La supuesta boda de Tini y Rodrigo tendría fecha, lugar y hasta una lista de invitados llena de celebridades. IG

De acuerdo con distintos medios argentinos, la ceremonia podría celebrarse en un exclusivo recinto ubicado en la provincia de Buenos Aires. Incluso han surgido reportes que señalan que la celebración sería una de las más espectaculares del año, con cientos de invitados y una producción millonaria.

Entre los posibles asistentes figurarían amigos cercanos de ambos pertenecientes al mundo del entretenimiento y del futbol. Nombres como Lionel Messi, Alejandro Sanz, María Becerra, Nicki Nicole y Ricky Martin han aparecido entre las especulaciones, aunque hasta ahora nada ha sido confirmado.

La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha estado marcada por intensos momentos desde que comenzaron los rumores de romance en 2021. Poco después fueron vistos juntos durante unas vacaciones en Ibiza y, meses más tarde, oficializaron su relación.

El romance que comenzó en 2021 podría culminar en matrimonio, según la inesperada revelación de una famosa conductora. IG

Durante el Mundial de Qatar 2022, la cantante acompañó al futbolista en uno de los momentos más importantes de su carrera, convirtiéndose en uno de sus principales apoyos mientras Argentina conquistaba la Copa del Mundo.

Sin embargo, en 2023 sorprendieron al anunciar su separación. A través de un comunicado conjunto explicaron que habían decidido tomar caminos distintos, aunque dejando claro que seguían sintiendo un enorme cariño y respeto el uno por el otro.

Cuando parecía que la historia había llegado a su final, comenzaron a surgir nuevas fotografías y encuentros que apuntaban a una reconciliación. A principios de 2025 volvieron a ser vistos juntos y, poco a poco, retomaron su relación lejos de los reflectores.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, una fecha mencionada por Susana Giménez disparó las especulaciones sobre el enlace. IG

Desde entonces, ambos han preferido mantener un perfil mucho más reservado, evitando hacer declaraciones sobre su vida privada. Sin embargo, sus apariciones públicas y algunos gestos en redes han dejado claro que atraviesan una etapa de estabilidad.

Ahora, las palabras de Susana Giménez reavivaron la ilusión de quienes sueñan con verlos convertirse en marido y mujer. Aunque todavía falta una confirmación oficial, todo indica que la pareja ya está planeando su boda.