Ultra México 2026: precios de boletos y artistas confirmados en el Estadio Banorte

El festival de música electrónica, Ultra México 2026, se realizará en noviembre de este año en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Figuras globales ya han sido confirmadas como parte del line up.

Este festival regresará a México tras ocho años, llevando un espectáculo de luces estroboscópicas y música electrónica. La primera edición fue en 2017 y se repitió el año siguiente, pero desde entonces no había hecho su esperado retorno.

Las últimas dos ediciones se celebraron en el Foro Pegaso de Toluca, por lo que esta vez, en el Estadio Banorte, se espera que haga cimbrar a la capital del país los próximos 7 y 8 de noviembre.

Artistas confirmados en el Ultra México 2026

Para la primera fase, los artistas confirmados son:

Afrojack

Alesso

Armin Van Buuren

Artbat

Boris Brejcha

Boys Noize

Camelphat

Eric Prydz

Hardwell

Klankuenstler

Levity

Marlon Hoffstadt

Miss Monique

Sara Landry

Subtronics

Steve Angello

Ultra México 2026. Especial

Cabe destacar que habrá más artistas por confirmar, ya que todavía no se anuncian a aquellos que participaran en la segunda fase.

La organización confirmó que en los meses previos se anunciarán nuevas fases de artistas para completar el cartel final del evento.

Precios de boletos para el Ultra en el Estadio Banorte

Para el acceso al Ultra, están disponibles las entradas bajo el formato de abono, válido para las dos jornadas de actividades.

El estándar de comercialización es por fases de oferta progresiva, es decir, incrementando el precio conforme se agotan las asignaciones iniciales. Los canales autorizados operan a través del sitio web oficial del festival y la plataforma Fanki.

Los abonos para el acceso general y la zona preferencial presentan diferenciaciones según la adición de cargos por servicio.

Abono General Tier 1 (Precio Base): $2,550 pesos (sin cargos adicionales).

Abono General (Plataforma Fanki): $2,905 pesos (con cargos por servicio incluidos).

Abono VIP Tier 1 (Precio Base): $4,400 pesos (sin cargos adicionales).

Abono VIP (Plataforma Fanki): $5,012 pesos (con cargos por servicio incluidos).

Fases previas agotadas: Early Bird General ($2,205 pesos) y Pre Venta Banorte General ($2,082.50 pesos); Early Bird VIP ($3,600 pesos) y Pre Venta Banorte VIP ($3,400 pesos).

Ultra México 2026. Especial

Por ahora, no hay confirmación sobre la venta de accesos individuales por día.

Cabe destacar que, cada modalidad de boleto, ofrece algunos beneficios, como: