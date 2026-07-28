Diseñador acusa a Paulina Rubio de no pagar vestuario que usó en Coachella

La cantante Paulina Rubio se encuentra en medio de una nueva controversia, luego de que el diseñador estadounidense Michael Costello, hiciera públicas una serie de acusaciones relacionadas con el vestuario que la intérprete utilizó durante su presentación en Coachella 2026.

A través de sus redes sociales, el creativo aseguró que el atuendo fue elaborado bajo un acuerdo previo y entregado dentro del plazo establecido; sin embargo, afirmó que hasta ahora no ha recibido el pago correspondiente.

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¿Qué denunció Michael Costello?

En un extenso mensaje, el diseñador explicó que su equipo trabajó contra reloj para confeccionar una pieza exclusiva destinada a la actuación de Paulina Rubio, en uno de los festivales de música más importantes del mundo.

Según relató, el proyecto fue realizado en menos de 48 horas y cumplió con todas las condiciones acordadas. No obstante, señaló que después de entregar el vestuario comenzaron los problemas para recibir respuesta sobre la factura pendiente.

Costello aseguró que, pese a enviar diversos mensajes a la administración y a las personas involucradas en la coordinación del proyecto, no obtuvo respuesta y el pago nunca se concretó.

Captura de pantalla

El diseñador destacó que detrás de la creación del vestuario participaron varias personas que dedicaron largas jornadas para cumplir con la entrega.

También explicó que decidió cubrir con sus propios recursos el salario de las costureras y del resto del personal involucrado, ya que consideró importante reconocer su trabajo, independientemente de la situación con el cliente.

Hasta el momento, Costello no ha dado a conocer el monto que, según afirma, continúa pendiente.

¿Cuál fue el mensaje que envió a la industria de la moda?

Más allá del caso con Paulina Rubio, el diseñador aprovechó la publicación para llamar la atención sobre una problemática que, asegura, afecta con frecuencia a quienes trabajan detrás de los grandes proyectos de moda.

En su mensaje sostuvo que diseñadores, patronistas, sastres y costureras merecen el mismo respeto que cualquier otro profesional del medio, por lo que consideró que los acuerdos económicos deben cumplirse una vez entregado el trabajo.

La amistad, la historia o las relaciones profesionales nunca deberían reemplazar el cumplimiento de un acuerdo. El respeto es mutuo. Si alguien cumple lo que prometió, merece ser compensado como se prometió. Espero que nuestra industria llegue a un punto en el que las personas creativas ya no tengan que luchar para que se les pague por el trabajo que ya han completado. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Respeta el trabajo. Respeta el acuerdo. Paga a las personas que ayudaron a hacer posible tu visión", dijo.

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Asimismo, señaló que las relaciones personales o profesionales no deberían estar por encima del compromiso adquirido entre ambas partes.

Hasta el momento de la publicación del mensaje de Michael Costello, Paulina Rubio y su equipo de trabajo no habían emitido una postura pública sobre los señalamientos realizados por el diseñador.

Mientras tanto, las declaraciones continúan generando reacciones entre usuarios de redes sociales y seguidores de la cantante, quienes esperan conocer la versión de la llamada "Chica Dorada" sobre este caso.