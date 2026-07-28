¡Más creatividad que IA! El festival de cine de horror Macabro es fiel a la imperfección y lo humano

A 25 años de su nacimiento, Macabro ha dejado de ser únicamente un espacio para exhibir cine de horror. Con el paso del tiempo, el festival se ha consolidado como un punto de encuentro amantes del género, al tiempo que ha encontrado nuevas formas de acercar este tipo de historias a espectadores que no necesariamente forman parte de ese público.

La edición XXV reunirá 137 películas —53 largometrajes y más de 60 cortometrajes—, además de 24 estrenos mexicanos, seis internacionales y actividades que se extenderán por distintas sedes de la Ciudad de México, del 12 al 23 de agosto.

La programación volverá a combinar producciones independientes con títulos de mayor reconocimiento, una fórmula que ha permitido ampliar su audiencia sin renunciar a su identidad. A ello se suman exposiciones, experiencias inmersivas, clases magistrales y espacios dedicados a los videojuegos y la inteligencia artificial, con la intención de mostrar cómo el horror también dialoga con otras manifestaciones culturales.

Para Jorge David Martínez Micher, subdirector de Difusión de la Filmoteca de la UNAM, una de las mayores fortalezas del festival es:

“Te ofrece toda una experiencia. No nada más es ir a ver una película. Te puedes acercar al festival sin saber tanto del cine de horror y vas a salir con una experiencia maravillosa”, afirmó.

El funcionario recordó que esa propuesta se construye a partir de la selección de sedes, la curaduría y las actividades paralelas que acompañan cada edición. Desde funciones en espacios patrimoniales hasta instalaciones temáticas y actividades para el público, el festival ha buscado que cada visita tenga un contexto distinto, reforzando la relación entre el cine y el lugar donde se exhibe.

“Cada una de las sedes que escogen te ofrece una experiencia distinta. Puedes ir al Museo Panteón de San Fernando o a otros espacios, y todo, desde la curaduría hasta la identidad visual y las actividades que rodean las funciones, hacen de Macabro una experiencia de 360 grados”, señaló Martínez Micher.

Esa visión también se refleja en el espacio que el festival dedica al cortometraje. La selección oficial reúne decenas de obras nacionales e internacionales que funcionan como una plataforma para nuevos realizadores y propuestas experimentales, manteniendo una tradición que ha distinguido a Macabro desde sus primeras ediciones. Para la Filmoteca de la UNAM, ese escaparate resulta fundamental para impulsar a cineastas que difícilmente encuentran cabida en los circuitos comerciales, al tiempo que fomenta el descubrimiento de nuevas voces dentro del cine fantástico y de horror.

La directora de Macabro, Edna Campos, consideró que esa búsqueda por privilegiar la creatividad también se refleja en la manera en que las nuevas generaciones se acercan al cine, incluso en un momento marcado por el crecimiento de la inteligencia artificial.

“Las nuevas generaciones están rechazando las creaciones con inteligencia artificial. Quieren ver lo tangible, lo real, lo imperfecto y, sobre todo, lo creativo. La inteligencia artificial llegó para quedarse, pero debe ubicarse en el lugar de herramienta”, expresó.

Macabro buscará reafirmar una de las ideas que han acompañado al festival desde su origen: que el género puede ser un espacio para descubrir nuevas miradas y construir experiencias culturales que trascienden la pantalla.

Largometrajes a destacar

Gaua — Dir. Paul Urkijo Alijo (España). Película inaugural en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

The Demonatrix — Dir. Aurelio Voltaire (Estados Unidos).

El Heladero (The Ice Cream Man) — Dir. Eli Roth (Estados Unidos).

Zona Cero — largometraje mexicano confirmado en la programación.

Buffet Libre — largometraje confirmado en Selección Oficial.

Casa 12 — largometraje mexicano confirmado.

Amor de Madre — largometraje mexicano confirmado.

African Kung Fu Nazis II: Bum Bum! — secuela confirmada dentro de la programación.

Eli Roth regresa con una comedia negra de horror con El heladero. IMDB

Cortometrajes

Habrá 75 entre nacionales e internacionales a destacar:

Heirlooms

Director: Dan Abramovici

País: Canadá / Estados Unidos

Por qué seguirlo: Es probablemente el nombre con mayor trayectoria en festivales de género de esta selección. Ha pasado por certámenes como Fantasia y Screamfest.

Midnight City

Director: Bill Watterson

País: Estados Unidos

Por qué seguirlo: Cineasta habitual del circuito independiente estadounidense de horror y ciencia ficción.

Esta Noite Minha Alma Partirá

Director: Igor Vasco

País: Brasil

Por qué seguirlo: Forma parte de la nueva generación del horror brasileño, con presencia en festivales latinoamericanos.

Cosa Mala

Director: Gera Costas

País: España

Por qué seguirlo: Uno de los realizadores españoles emergentes con mayor circulación en festivales de fantástico.

Open Mic

Director: Jano Pita

País: España

Por qué seguirlo: Ha construido una carrera sólida en el cortometraje independiente español.

Pocongdorie

Directores: Ivan Hidayat y Jaspen ten Hoor

País: Países Bajos

Por qué seguirlo: Destaca por mezclar el folclore indonesio con el horror europeo, una propuesta poco común.

The Last Snow

Director: Rodolphe Bouquet-Populus

País: Francia

Por qué seguirlo: Cineasta francés con presencia en el circuito europeo de cortometraje fantástico.

Los murciélagos han abandonado el campanario

Directores: Alfonso y Raúl Bernal Asensio

País: España

Por qué seguirlo: Los hermanos Bernal Asensio son conocidos dentro del cine fantástico español por su trabajo en cortometrajes.

O Véu

Director: Gabriel Motta

País: Brasil

Por qué seguirlo: Representa la escena brasileña contemporánea del horror independiente.

Forever, Liam

Director: Guillermo de la Rosa

País: Venezuela / Canadá

Por qué seguirlo: Ha llamado la atención por su trabajo entre Latinoamérica y Canadá, dentro del circuito de festivales.

Experiencias especiales confirmadas

Experiencia de videojuegos de horror (Gaming) en el Centro de Cultura Digital.

Clase magistral sobre inteligencia artificial aplicada al cine, impartida por José Texeira, también en el Centro de Cultura Digital.

Exposición de cartel y memorabilia por los 25 años en el Museo Mexicano del Diseño (MUMEDI).

Presentación del libro conmemorativo por los 25 años del festival, también en MUMEDI.

Sedes confirmadas

Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (inauguración).

Cineteca Nacional.

Cineteca Nacional de las Artes.

Cinematógrafo del Chopo.

Casa del Cine.

Centro de Cultura Digital.

Biblioteca de México.

Museo Panteón de San Fernando.

Centro Cultural de España.

Facultad del Cine.

Biblioteca Vasconcelos.

Museo Casa del Risco.

Cine Villa Olímpica.

Circo Volador.

Centro Cultural Futurama.

Cine Víctor Manuel Mendoza.

FARO de Oriente.

FARO Cosmos.