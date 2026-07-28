¿Migajero? Natanael Cano pide a fans enviar un mensaje a su ex: "Díganle que es el amor de mi vida"

El cantante mexicano Natanael Cano confirmó el fin de su relación sentimental con la creadora de contenido Marissa Blanco. El intérprete de corridos tumbados utilizó sus redes sociales para lanzar un llamado desesperado a sus millones de seguidores. El sonorense suplicó a sus fanáticos enviarle mensajes directos a su exnovia. La joven lo bloqueó de todas las plataformas digitales para cortar cualquier tipo de contacto.

Esta inusual petición desató una ola de reacciones inmediatas en las cuentas oficiales de la influencer. Los admiradores del artista invadieron las fotografías de la modelo con recados dictados por el músico. El exponente del género regional mexicano busca el perdón de su expareja a través de esta agresiva estrategia digital. Hasta el momento, la originaria de Hermosillo ignora las miles de notificaciones en su perfil.

Natanael Cano pidió ayuda a sus fans en redes sociales. Foto de IG: Natanael Cano

El desesperado mensaje en Instagram

El exponente musical publicó una historia temporal en su cuenta oficial de Instagram con instrucciones precisas para su público. "Díganle que es el amor de mi vida, de parte de su pingüino rogón, el más bloqueado. Te amo", escribió el cantante. La confesión evidenció el bloqueo virtual impuesto por la modelo tras la separación definitiva. El compositor sonorense expuso su vulnerabilidad ante millones de internautas.

La respuesta de los usuarios llegó en cuestión de minutos a la cuenta de la creadora de contenido. Los seguidores llenaron la sección de comentarios con frases como: "Ya hazle caso a Nata, dice que te extraña". Otros perfiles escribieron: "Soñé que Marissa desbloqueaba al Nata y eran felices para siempre". La campaña masiva de textos busca presionar a la joven para retomar el romance con el cantautor.

Natanael Cano publicó una historia pidiendo ayuda a sus fans. Foto de IG: Natanael Cano

Los mensajes continuaron con réplicas exactas de las palabras del intérprete norteño. "Dice mi amigo Natita que eres el amor de su vida", escribieron múltiples cuentas. La comunidad virtual también utilizó apodos cariñosos al dejar comentarios como: "Like si quieres que Marissa regrese con el pingüinito". Toda esta movilización cibernética carece de una respuesta oficial por parte de la joven sonorense.

La historia del romance y la ruptura

Marissa Blanco destaca en internet por publicar imágenes enfocadas en viajes, estilo de vida y alta costura. Los rumores sobre un noviazgo con el pionero de los corridos tumbados iniciaron a finales del año 2024. La pareja confirmó su relación en marzo de 2025 mediante la publicación de varias fotografías juntos. Los jóvenes presumieron sus lujosas vacaciones por destinos internacionales como París, Japón y Milán.

Marissa Blanco, la exnovia de Natanael Cano, en la playa. Foto de IG: Marissa Blanco

Las alarmas sobre un posible quiebre sonaron fuerte durante el pasado mes de mayo. La influencer brilló por su ausencia durante la presentación oficial de la nueva marca de tequila del artista. Las sospechas crecieron exponencialmente cuando ambos dejaron de seguirse en sus perfiles oficiales. Este distanciamiento virtual precedió al actual bloqueo que impide la comunicación directa entre los involucrados.

La estrategia del músico transforma un conflicto privado en un espectáculo público seguido por miles de curiosos diariamente. El creador musical apuesta su prestigio digital al movilizar a su enorme base de fanáticos para solucionar sus problemas amorosos. Las revistas del corazón siguen de cerca cada movimiento de los protagonistas en busca de una reconciliación. Ningún representante legal emitió un comunicado sobre esta mediática separación.