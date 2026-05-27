¿Qué pasó con la hija de Ben Affleck? Actor y Jennifer Garner fueron vistos en hospital

Aunque su relación terminó hace más de una década, Ben Affleck y Jennifer Garner volvieron a ser vistos juntos, esta vez acompañando a su hija Violet a un hospital, demostrando que la prioridad para ambos sigue siendo su familia.

La expareja, que se separó hace 11 años, ha mantenido una relación cercana debido a la crianza compartida de sus hijos, algo que en varias ocasiones ha llamado la atención de sus seguidores.

Ben Affleck y Jennifer Garner acompañan a su hija Violet al hospital

De acuerdo con información de Hola.com, Violet Affleck, la hija mayor de los actores y quien actualmente tiene 20 años, fue vista llegando al hospital junto a sus padres.

Según la información, la joven aparentemente tenía dificultades para caminar, lo que habría encendido las alarmas sobre una posible lesión en el pie.

Horas después, Violet salió del lugar utilizando muletas y una bota ortopédica, mientras era acompañada en todo momento por Ben Affleck y Jennifer Garner.

Así es la relación actual entre Ben Affleck y Jennifer Garner

Pese a que ya no son pareja, ambos actores han dejado claro que mantienen una relación cordial y cercana enfocada principalmente en el bienestar de sus hijos.

La historia de amor entre los famosos comenzó en los años 2000, cuando coincidieron durante el rodaje de la película Pearl Harbor. En aquel momento solo eran amigos, pero años después iniciaron una relación sentimental.

Fue en 2005 cuando se casaron oficialmente, aunque una década después, en 2015, anunciaron su separación.

Ben Affleck y Jennifer Garner reaparecen juntos en hospital por su hija Violet Foto: grosbygroup.com / Ilustrativa

¿Cuántos hijos tienen Jennifer Garner y Ben Affleck?

Jennifer Garner y Ben Affleck tienen tres hijos juntos. Su primera hija, Violet Anne, nació en 2005. Posteriormente llegó Seraphina Rose en 2009 y finalmente su hijo Samuel, quien nació en 2012.

Desde entonces, ambos actores han demostrado mantener una crianza compartida muy presente en la vida de sus hijos.

Ben Affleck y Jennifer Garner siguen unidos por sus hijos

Esta no es la primera vez que los actores son vistos juntos, ya que frecuentemente coinciden en actividades familiares y momentos importantes para sus hijos.

Aunque en distintas ocasiones han surgido rumores sobre una posible reconciliación, la realidad es que Jennifer Garner mantiene una relación con el empresario John Miller desde 2018.

Tanto Garner como Ben Affleck han reiterado que, pese a su separación, su mayor compromiso sigue siendo el bienestar y la estabilidad de sus hijos.