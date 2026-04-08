"Me arrancó un trozo": Taylor Momsen fue mordida por araña antes del concierto de AC/DC

Lo que parecía ser una noche más dentro de la gira Power Up terminó convirtiéndose en una anécdota insólita. A través de sus redes sociales, Taylor Momsen compartió un video que dejó atónitos a sus seguidores, pues había sido mordida por una araña poco antes del concierto.

La también vocalista de The Pretty Reckless relató con su característico humor lo ocurrido, dejando ver que el momento fue tan inesperado como doloroso.

Así que no sería una gira de AC/DC si no me mordieran... esta vez una araña enorme decidió arrancarme un trozo y su veneno me dejó hecha polvo, así que tuvieron que venir los maravillosos médicos de México a ponerme una inyección antes del concierto de anoche... ¡añadan eso a la lista! ¿Mujer Araña? ¿Batgirl? WTF .

El mensaje rápidamente se viralizó, generando preocupación entre sus fans, pero también admiración por su profesionalismo al no cancelar su participación.

¿Quién es Taylor Momsen?

Para muchos, Taylor Momsen es una figura multifacética. Inició su carrera como actriz infantil y alcanzó gran popularidad en la serie Gossip Girl, donde interpretó a Jenny Humphrey.

Sin embargo, con el paso del tiempo decidió enfocarse en la música, consolidándose como una de las voces más reconocidas del rock alternativo con su banda, The Pretty Reckless. Su estilo oscuro y potente la ha llevado a compartir escenario con grandes leyendas del género, como AC/DC.

AC/DC desata la locura en la CDMX

El incidente ocurrió justo antes del esperado concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros, donde más de 65 mil personas se dieron cita para presenciar el regreso de la banda a México.

La noche arrancó con toda la potencia cuando los primeros acordes de “If You Want Blood (You’ve Got It)” retumbaron en el estadio, marcando el inicio de un espectáculo cargado de energía.

Con Angus Young, de 71 años, dominando el escenario con su inconfundible estilo y Brian Johnson, de 78, demostrando que su voz sigue intacta, el público vivió una noche inolvidable.

AC/DC Pável Jurado

Un show lleno de energía y nostalgia

El concierto avanzó con clásicos como “Back in Black” y “Shot Down in Flames”, mientras la audiencia no dejaba de cantar y saltar. La conexión entre la banda y sus fans fue inmediata.

A pesar del susto, Taylor Momsen no permitió que el incidente afectara su desempeño. Tras recibir atención médica en México, logró subir al escenario y cumplir con su presentación.

Su actitud fue ampliamente reconocida en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su compromiso con el público.

AC/DC Pável Jurado

Lo ocurrido no solo suma una anécdota más a la gira de AC/DC, sino que también deja claro que, incluso en circunstancias adversas, el espectáculo debe continuar.

Una noche que quedará para la historia

El concierto en la Ciudad de México no solo será recordado por el regreso triunfal de AC/DC, sino también por el inesperado episodio que vivió Taylor Momsen.

Entre riffs, saltos, cerveza al aire y miles de voces coreando al unísono, la noche dejó claro que el rock sigue más vivo que nunca… incluso cuando una araña intenta robarse el protagonismo.

AAAT*