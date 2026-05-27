Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de Maribel Guardia y Victoria Ruffo

La amistad entre Maribel Guardia y Victoria Ruffo volvió a robarse el corazón de sus seguidores, luego de que ambas compartieran en redes sociales algunos momentos del íntimo festejo con el que celebraron por adelantado sus cumpleaños.

¿Cuándo es el cumpleaños de Maribel Guardia y Victoria Ruffo?

Aunque nacieron en años distintos, las dos estrellas de televisión cumplen años con apenas dos días de diferencia. Maribel Guardia celebrará sus 67 años el próximo 29 de mayo, mientras que Victoria Ruffo llegará a los 64 el 31 de mayo.

Por ello, desde hace tiempo acostumbran reunirse para festejar juntas esta fecha tan especial.

Las actrices compartieron en redes sociales momentos de su reunión privada. IG maribelguardia y victoriaruffo

¿Cómo fue el cumpleaños de Maribel Guardia y Victoria Ruffo?

A través de un video publicado en redes, se pudo ver a ambas disfrutando de una comida en un elegante restaurante, rodeadas de un ambiente cálido y relajado. El momento más divertido llegó cuando los meseros aparecieron con los postres decorados con bengalas encendidas.

Fiel a su estilo alegre y espontáneo, Maribel comenzó a grabar mientras ambas cantaban “Las Mañanitas”. Incluso adaptaron la tradicional canción para bromear entre ellas y dedicarle algunos versos personalizados a Victoria Ruffo.

Ambas actrices cumplen años en mayo y suelen festejar en conjunto cada año. IG maribelguardia y victoriaruffo

Despierta, Victoria, despierta”, cantaron entre carcajadas mientras disfrutaban del pastel.

Maribel Guardia acompañó la publicación con un mensaje que reflejó perfectamente el tono de la celebración:

Cumplimos con dos días de diferencia, yo el 29 y Victoria el 31, pero celebramos como si hubiéramos nacido el mismo día. Que nunca falten las risas, los brindis y las sobremesas eternas”.

¿Cómo es la amistad de Maribel Guardia y Victoria Ruffo?

Ambas artistas han demostrado apoyarse mutuamente en distintas etapas de sus vidas. A lo largo de los años, tanto Maribel como Victoria han compartido proyectos, eventos y momentos personales que fortalecieron una amistad admirada por el público.

Durante la celebración también hubo espacio para el humor. Después de cantar, Victoria Ruffo bromeó sobre sus habilidades vocales y lanzó una divertida frase que provocó aún más risas.

Somos buenas cantantes y tú dijiste que cantábamos feo”, comentó entre bromas.

Usuarios en redes celebraron verlas juntas y resaltaron su amistad duradera. IG maribelguardia y victoriaruffo

Maribel respondió que ya estaban listas para irse a cantar a un palenque o incluso a una “rifa”, haciendo reír todavía más a Victoria.

La sencillez del encuentro llamó especialmente la atención porque, pese a tratarse de dos de las figuras más importantes de la televisión mexicana, optaron por una celebración íntima y relajada, lejos de grandes fiestas o eventos llenos de reflectores.

Actualmente, tanto Maribel Guardia como Victoria Ruffo continúan vigentes dentro de la industria del entretenimiento. Mientras Maribel sigue siendo una de las personalidades más queridas por el público gracias a su carisma y cercanía, Victoria mantiene el título de “La Reina de las Telenovelas”, consolidándose como uno de los rostros más emblemáticos del melodrama mexicano.

La reunión se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo. IG maribelguardia y victoriaruffo

Su festejo dejó claro que el verdadero tesoro para ambas es la amistad que construyeron con el paso de los años y demostraron que hay vínculos que sobreviven al tiempo, a las agendas ocupadas y a la fama.