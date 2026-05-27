¿Qué le pasó a Rafael Inclán? Su amigo ‘Pocholo’ hace dura revelación

El nombre de Rafael Inclán, reconocido actor en México, ha estado sonando en los últimos días luego de que su amigo cercano José Luis Cordero ‘Pocholo’ hizo una dura revelación.

Rafael Inclán es sin duda un ícono de la industria del espectáculo mexicano por su trayectoria como actor del cine de ficheras, además de su paso por la televisión y teatro.

Sin embargo, ahora se sabe que el actor está pasando por una situación bastante complicada.

¿Qué le pasó a Rafael Inclán?

José Luis Cordero “Pocholo". Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

Las declaraciones de ‘Pocholo’ surgen después de que se dio a conocer después de que, a inicios de este año, una fuente cercana al actor reveló para TV Notas que Inclán fue abandonado por su esposa, Paola Lavat, debido a problemas de pareja derivados de la crisis económica que enfrentaban.

Ahora, para la misma fuente, el gran amigo del actor se sinceró sobre las complicaciones que ha tenido Rafael desde ese entonces y cómo lo ayuda para salir adelante.

‘Pocholo’ confesó que el golpe sentimental para Inclán ha sido duro, pues le es difícil adaptarse a una nueva etapa de vida.

Está en un momento emocional, sentimental, que se siente horrible cuando te deja tu chava. Se siente de la chin... Los hombres somos más chillones, sufrimos más. La mujer aguanta más”, dijo.

Pese a ello, señaló que ‘el trago amargo’ es más llevadero por la vida activa que lleva su amigo y aseguró que eso lo mantiene lúcido.

Además, aseguró que el actor no está solo puesto que habla con él prácticamente todos los días y que su amistad es muy fuerte, tanto así, que jamás permitiría que se fuera a vivir a La Casa del Actor a causa de la crisis emocional y económica que atraviesa.

Antes de irse a La Casa del Actor, se va conmigo”, enfatizó.

Asimismo, ‘Pocholo’ se sinceró y reconoció que hay varios compañeros que tuvieron que irse a vivir a La Casa del Actor debido a problemas económicos o ante la falta de su familia y hasta porque no tuvieron el hábito de ahorrar.

Yo ahorré porque ¿qué tal si me lleva la chingada al rato? Tengo colchoncito, pero muy poquito, para los gastos, la comida y la de mi perrita, que es tremenda”.

Sobre Inclán también mencionó que lo apoyará en todo momento y que siempre está al pendiente de él y de que se tome su medicina.

¿Crisis económica del actor de cine de ficheras?

Rafael Inclán. Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro

Después de que en febrero pasado se dio a conocer sobre los presuntos problemas económicos por los que atraviesa Rafael Inclán, agravados durante la pandemia, el actor salió a declarar al respecto.

Rafael en ese entonces negó atravesar una crisis económica y, al ser cuestionado sobre los rumores de que se mudaría a la casa de retiro, bromeó sobre ese escenario.

Sería un agasajo, pero, ¿para qué? Tengo trabajo, estoy bien, tengo familia que no está aquí en México ahorita; si es necesario, me voy y salgo a trabajar".

No obstante, en el 2024, Inclán hizo declaraciones sobre su nulo hábito de ahorrar, lo que lo llevaba a vivir al día. En ese entonces dijo no contar con ingresos fijos y bromeó al decir que, ante las dificultades, consideraba la posibilidad de pedir fiado para solventar gastos pequeños como un café.

También refirió que los meses de noviembre y diciembre suelen ser complicados en términos laborales, pues están marcados por eventos que no generan ingresos constantes para los actores.

Por ahora, lo que se sabe sobre el actor es que sigue activo en el mundo del espectáculo. Incluso él mismo ha declarado que no piensa retirarse porque continúa trabajando y porque la actuación sigue siendo su principal fuente de ingresos.