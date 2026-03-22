"Todos los días": Yolanda Andrade habla de los tratamientos que mantiene por su enfermedad

Yolanda Andrade volvió recientemente a la televisión al retomar su lugar como conductora en el programa ‘Moe & Joe’, generando entusiasmo entre sus seguidores. Su regreso no solo marcó su vuelta al trabajo, sino también una señal positiva luego de los momentos difíciles que atravesó debido a su estado de salud.

En días recientes, una imagen compartida desde la playa llamó la atención de sus fans, ya que en ella se le notaba más recuperada. Esta publicación provocó diversas reacciones y preguntas sobre su bienestar, por lo que la conductora decidió hablar públicamente sobre cómo se encuentra actualmente tras haber sido hospitalizada a finales de 2025.

Yolanda Andrade explica cómo vive con su enfermedad

Durante una entrevista con la reportera Berenice Ortiz, la presentadora explicó que ha tenido mejoras, aunque su condición sigue presentando retos diarios. Yolanda Andrade padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un padecimiento neurodegenerativo que afecta diversas funciones del cuerpo y que no tiene cura.

Yolanda Andrade Instagram

Al ser cuestionada sobre el uso de lentes de sol, aclaró que no siempre utiliza los mismos, ya que en el foro de grabación necesita mayor protección por la intensidad de las luces. Más allá de ese detalle, habló con honestidad sobre su estado físico y los cambios que ha experimentado.

“Lo de los lentes los cambio en el foro por la luz, pero me he sentido mucho mejor. Hay días malos y hay días buenos, como puedes escuchar tengo problemas con mi voz, es parte de la enfermedad”, sentenció.

Yolanda Andrade bajo tratamientos por el ELA

A pesar de los avances que ha logrado, la conductora dejó claro que sigue bajo tratamiento constante. Explicó que todos los días forma parte de un proceso médico que le permite mantenerse estable, aunque reconoce que no es sencillo.

Yolanda andrade

“Tengo muchos tratamientos, todos los días, pero venir a trabajar me da emoción, me gusta mucho”.

Incluso compartió una anécdota reciente en la que, por concentrarse en su regreso laboral, olvidó una cita médica importante. Esto le valió un comentario de su doctor, quien, aunque la reprendió ligeramente, también se mostró contento por verla activa.

“Me dijo: ‘Canija, me da mucho gusto que te fuiste a trabajar, pero nada más aguanté un programa’”, agregó.

Yolanda Andrade

Retomar su rutina laboral ha tenido un impacto positivo en su estado emocional. Yolanda Andrade señaló que trabajar le ayuda a enfocarse en el presente, dejando de lado por momentos las dificultades de su enfermedad.

“Sí, porque estás en el momento presente y viene gente tan querida, que quiero muchísimo y me da muchísimo gusto verlas, me gusta mucho estar aquí, Mi jefa es muy linda, la productora Raquel Rocha porque no me esfuerza”, dijo.

Asimismo, destacó el respaldo que ha recibido por parte de sus compañeros y directivos, quienes han mostrado comprensión ante su situación. Este acompañamiento ha sido fundamental para que pueda continuar con sus actividades.

“Totalmente, Emilio, Bernardo y Poncho son mis amigos antes que sean mis jefes, yo los amo y han sido bien comprensivos”, concluyó.

PJG