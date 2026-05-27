Las peleas entre influencers siguen creciendo y ya no solo involucran a streamers o creadores especializados en gaming. Ahora también figuras del entretenimiento digital mexicano comienzan a mostrar interés en este tipo de eventos, y uno de ellos es Ricardo Peralta.

El influencer habló recientemente sobre la posibilidad de participar en una función de box y sorprendió al admitir que sí consideraría subirse al ring. Incluso, cuando salió el nombre de Kunno como posible contrincante, lejos de descartar la idea, aseguró que sería un enfrentamiento bastante divertido para el público.

¿Ricardo Peralta vs. Kunno en el ring? El influencer revela si aceptaría la pelea del año IG ricardiosperalta

Ricardo Peralta cambió de opinión sobre el box entre influencers

Durante una aparición en el podcast Pinky Promise, Ricardo Peralta contó que cuando comenzaron a hacerse populares las peleas entre creadores de contenido, realmente no le llamaban la atención.

Según explicó, en ese momento no se veía formando parte de algo así. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a ver cómo amigos y conocidos participaban en eventos de este tipo y terminó entendiendo mejor el impacto que tienen tanto en redes sociales como a nivel mediático.

El influencer mencionó que experiencias como Ring Royale o Supernova le hicieron cambiar de perspectiva.

Ahora, aseguró que sí estaría dispuesto a escuchar propuestas.

Ricardo Peralta cambia de opinión y confiesa que sí se subiría al ring con Kunno IG ricardiosperalta

¿Pelearía contra Kunno si se lo ofrecieran?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando salió el nombre de Kunno como posible rival arriba del ring.

La idea no es nueva. Desde hace tiempo, usuarios en redes sociales han imaginado una pelea entre ambos creadores de contenido debido a sus personalidades mediáticas y a la presencia constante que tienen en internet.

Lejos de incomodarse con la pregunta, Ricardo Peralta respondió entre bromas y aseguró que una pelea así podría funcionar bastante bien dentro de un formato como Ring Royale.

Incluso comentó que tanto él como Kunno tienen estilos muy teatrales y que podrían darle al público un espectáculo entretenido más allá de lo deportivo.

También dejó claro que, hasta ahora, nadie se ha acercado formalmente para ofrecerle participar en el evento de Poncho de Nigris, aunque admitió que sí le interesaría.

Ricardo Peralta cambia de opinión y confiesa que sí se subiría al ring con Kunno Especial

Ring Royale y el crecimiento de este formato en México

Las peleas entre influencers han dejado de ser algo aislado. Actualmente, se han convertido en uno de los formatos más virales dentro del entretenimiento digital.

Eventos como La Velada del Año en España ayudaron a popularizar este concepto a nivel internacional, mientras que en México comenzaron a aparecer proyectos similares enfocados en creadores de contenido, streamers y personalidades virales.

En el caso de Ring Royale, el evento ha apostado más por el espectáculo y la personalidad de los participantes que por el lado deportivo profesional. Eso ha permitido que influencers de distintos perfiles se interesen en participar.

Por otro lado, plataformas como TikTok, Twitch y YouTube también han ayudado a que este tipo de funciones encuentren audiencias enormes, especialmente entre jóvenes.