¡BTS sigue sin creerlo! Esto dijeron tras escuchar a ARMY de México cantar 'Arirang'

BTS estuvo en México a inicios de mayo para dar tres conciertos en el Estadio GNP. Miles de ARMYs cumplieron su sueño de ver en vivo al grupo de K-pop, el cual regreso este año a los escenarios con su gira “ARIRANG”.

Y algo que ha llamado la atención durante los conciertos de BTS es el momento en el que interpretan “Body to Body”, tema de su más reciente disco en el que se encuentra incluido un fragmento de la canción folklórica coreana “ARIRANG”.

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Aunque en un principio este fragmento estuvo a punto de no ser incluida en “Body to Body”, al final fue todo un acierto haberla dejado, ya que ha unido la cultura coreana con los fans de BTS al corear este canto tradicional.

BTS sorprendido con ARMY México al cantar Arirang

Recientemente en una transmisión en vivo, BTS fue cuestionado sobre su visita a México. Algunos de los integrantes como Jimin y V comentaron que a pesar de que resintieron un poco la altura de la CDMX, eso no fue impedimento para disfrutar su estadía y los conciertos que ofrecieron.

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Además de eso, en la plática surgió el momento en el que ARMY México interpretó el fragmento de “Arirang”, el cual emocionó a los integrantes de BTS.

“Para mí, el momento más emotivo fue el coro de Arirang, es decir, es una canción folclórica de Corea y cuando los fans internacionales la cantan por nosotros, me pregunto si es algo real, siempre me toca el corazón”, dijo Jin.

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Por otra parte, J-Hope mencionó que cada que escucha a sus fans cantar “Arirang” siente mucho orgullo. Por lo que Jin añadió:

“Recordando Arirang, recuerdo cómo empezó en México”.

Por su parte, V señaló que aunque cuando estuvo en México tuvo problemas para dormir, se sintió conmovido en los tres conciertos que ofreció en el Estadio GNP debido a la energía que sintió gracias a ARMY.