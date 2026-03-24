Laura Pausini interpreta ‘Antología’ y Shakira sorprende con su respuesta

La música volvió a unir a dos de las voces más queridas de habla hispana: Laura Pausini y Shakira. Esta vez, el vínculo se hizo evidente a través de una emotiva reinterpretación de ‘Antología’, uno de los temas más icónicos de la colombiana, que ahora cobra nueva vida en el álbum Yo Canto 2 de la cantante italiana.

Shakira reacciona a la canción de Laura Pausini

Lejos de tratarse de un simple cover, la versión de Pausini llega cargada de historia, admiración y recuerdos compartidos. ‘Antología’ no solo marcó una etapa clave en la carrera de Shakira, sino que también fue parte del soundtrack de toda una generación en los años 90. Ahora, décadas después, la canción resurge con una sensibilidad distinta, demostrando que su esencia sigue intacta.

El cover fue autorizado previamente por el equipo de la colombiana. Especial

La reacción de Shakira no tardó en llegar y fue tan cálida como espontánea. A través de sus redes sociales, la intérprete colombiana expresó su emoción al escuchar su tema en la voz de Pausini.

¡Laura, estás tan y tan bella! ¡Por dentro y por fuera! Gracias por este honor que me haces, tu voz en Antología es sublime”, escribió.

Shakira reaccionó con emoción y cariño en redes sociales. IG laurapausini

Dejando ver no solo su admiración artística, sino también el cariño personal que existe entre ambas. Incluso, en un tono cercano, agregó que la llamaría en privado, reforzando la complicidad entre las dos estrellas.

Este intercambio no es casualidad. La conexión entre Laura Pausini y Shakira se remonta a los inicios de sus carreras, cuando ambas comenzaban a abrirse camino en la industria musical internacional. Fue en aquella época cuando coincidían constantemente en giras promocionales, especialmente durante el auge del álbum Pies Descalzos, que incluía precisamente 'Antología'.

Laura Pausini cuenta por qué canta ‘Antología’ de Shakira

Según ha contado la propia Pausini, esos encuentros dejaron una huella profunda en ella. En más de una ocasión ha mencionado que veía en Shakira un reflejo de su propia historia: dos jóvenes artistas, provenientes de contextos distintos, pero con una misma determinación por conquistar nuevos públicos y defender su identidad musical.

Ambas artistas coincidieron en los inicios de sus carreras en los años 90. IG shakira / laurapausini

Me sentía muy similar a ella”, ha explicado la italiana, destacando además que una de las razones por las que eligió este tema es precisamente por esa conexión emocional.

Para Pausini, Shakira representaba en los años 90 a una mujer que sabía lo que quería, algo poco común en una industria dominada por intérpretes que no siempre tenían control creativo sobre su música.

Esa admiración se traduce ahora en una versión que no busca competir con la original, sino rendirle homenaje. Antes de grabarla, el equipo de Pausini se puso en contacto con el entorno de Shakira para compartir la idea, recibiendo una respuesta positiva que permitió que el proyecto avanzara con total respeto.

El resultado es una interpretación que respeta la esencia de 'Antología', pero la envuelve en una nueva atmósfera sonora, más íntima y madura, acorde con la evolución artística de Pausini. La canción, que habla sobre el amor y el aprendizaje emocional, adquiere nuevos matices al ser interpretada desde otra perspectiva.

La elección del tema tiene un significado personal para Pausini. Archivo

Shakira anuncia nuevas fechas en Madrid

Mientras tanto, Shakira continúa viviendo un momento clave en su carrera. Su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour sigue creciendo, con nuevas fechas anunciadas en Madrid, donde ofrecerá una residencia especial que promete convertirse en un fenómeno cultural. Este proyecto incluye no solo conciertos, sino también experiencias artísticas y espacios diseñados para el público, consolidando su impacto más allá de la música.

'Antología' demuestra su vigencia como un clásico del pop latino. Foto: @shakira

En este contexto, el gesto de Laura Pausini cobra aún más relevancia. No solo revive una canción emblemática, sino que también celebra una amistad y una admiración que han resistido el paso del tiempo. En una industria donde las rivalidades suelen acaparar titulares, este intercambio recuerda que también hay espacio para el reconocimiento y la sororidad.

Así, ‘Antología’ vuelve a sonar, no solo como un clásico del pasado, sino como un puente entre dos artistas que, desde distintos lugares, han construido historias paralelas marcadas por el talento, la perseverancia y el amor por la música.