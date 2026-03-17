¡De Italia para el mundo! Laura Pausini rinde tributo a la música latina en su nuevo disco

Han pasado más de tres décadas desde que Laura Pausini comenzó en la industria de la música a nivel profesional, y en ese tiempo ha tenido la oportunidad de llevar su voz por todo el mundo. Han sido estos viajes y el descubrimiento de las diferentes culturas que existen en Latinoamérica lo que han moldeado su amor por los sonidos de este lado del Atlántico.

Y la muestra más clara de esto es Yo Canto 2, el décimosexto disco de estudio de la italiana donde además de hacer un homenaje a los sonidos que la han influenciado en su carrera, también, como buena fan, se reconoce en las letras de otros y que la han acompañado en su vida personal.

Laura Pausini compartió que cuando alcanzó la fama, empezó a escribir sus canciones, pero de vez en cuando regresaba a sus recuerdos de su infancia.

“Cuando estoy manejando, cuando estoy bajo la ducha o cuando estoy en casa, yo no canto mis canciones, en 2006 hice un disco homenaje para los cantautores italianos que han representado la motivación por la cual yo soy cantante y representaban en aquel momento, con aquel disco, lo que eran mis recuerdos de infancia y traduje las canciones italianas al español para que todos pudieran escucharlas y comprender esos clásicos italianos”, compartió Laura Pausini en conferencia de prensa.

Laura Pausini Especial

Laura Pausini rinde homenaje a nuevas canciones

La cantante de En cambio no también comentó que nuevamente hará un homenaje a algunas canciones que ha vivido en países donde ha crecido como persona como España, México, Argentina o Chile.

“He pasado mucho más tiempo fuera de mi país y ha crecido como persona, como mujer viviendo en tantos países, especialmente España, México, Argentina, Chile, muchos países latinos que han dado a mis pensamientos, antes como mujer y después como cantante, la posibilidad de ser una persona menos convencional, más abierta, libre, que conoce tantos aspectos de muchas culturas”, compartió Laura en una conferencia de prensa desde Italia.

Esta oportunidad de viajar que le ha dado su profesión, siendo una niña nacida en Faenza, un pueblito de Italia, ha hecho que se sienta que pertenece a varias culturas.

“Quiero entonces agradecer eso, utilizando las canciones más importantes de mi vida personal, recordándola a través de algunos episodios con canciones que son estas, mi primer disco dedicado a América Latina y España”, dijo la italiana que se presentará el próximo 2 de mayo en la Arena Ciudad de México.

bgpa