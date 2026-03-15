Shakira anuncia que construirán el “estadio Shakira” para conciertos de su gira en España

Shakira adelantó nuevos detalles sobre la etapa final de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, con la que regresó a los escenarios tras varios años sin realizar un tour internacional. Durante una entrevista, la artista sorprendió al revelar que sus conciertos en España incluirán la construcción de un estadio especial que llevará su nombre.

El anuncio generó gran expectativa entre sus seguidores, ya que marcaría el regreso de la intérprete a territorio español después de varios años, tras los cambios personales que atravesó en su vida privada.

El regreso de Shakira a España

La gira Las mujeres ya no lloran representa un nuevo capítulo en la carrera de la artista, luego de un periodo marcado por su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Tras el fin de su relación, la cantante dejó España y se mudó a Miami, en Florida, junto a sus hijos Milan y Sasha. Desde entonces, la intérprete retomó su actividad musical con nuevos lanzamientos y ahora con una gira internacional.

A pesar de su cambio de residencia, la cantante aseguró que mantiene un fuerte vínculo con el público español, por lo que el país formará parte del cierre de su tour.

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Un estadio especial para sus conciertos

En un fragmento de entrevista difundido en redes sociales del programa español Al cielo con ella, Shakira explicó que el tramo final de la gira en España incluirá una producción de gran escala.

Según relató, se planea construir un recinto especialmente para estos conciertos, el cual llevaría el nombre de “Estadio Shakira” y estaría dedicado exclusivamente a sus presentaciones.

“Está reservado para el final. Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todo punto de vista porque se está preparando un estadio especialmente para estos conciertos. Un estadio para los conciertos, se va a llamar el Estadio Shakira”, explicó la cantante en el programa.

La artista también adelantó que el espectáculo será uno de los más ambiciosos de su carrera y que incluirá una producción que, según sus palabras, no se ha visto antes en España.

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Un cierre de gira que promete ser histórico

Aunque todavía no se han anunciado fechas concretas para los conciertos en España, la revelación ha generado expectativas entre los seguidores de la cantante, quienes esperan conocer más detalles sobre el proyecto.

El cierre de la gira Las mujeres ya no lloran se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del tour, especialmente si se concreta la construcción del estadio temporal para albergar las presentaciones.

Por ahora, los fans permanecen atentos a los próximos anuncios de la artista, que continúa sumando presentaciones alrededor del mundo con una gira que marca una nueva etapa en su trayectoria musical.

bgpa