Un reto viral se volvió tendencia en redes sociales luego de que la cantante Shakira ayudara a trabajadores de una cadena de restaurantes a cumplir un sueño: irse de vacaciones a la playa. Todo ocurrió después de que la artista respondiera a un curioso desafío en internet, lo que emocionó tanto a los empleados como a miles de fans.

Aunque la intérprete de “Te felicito” es conocida por su cercanía con el público, este gesto sorprendió a muchos usuarios, quienes celebraron la reacción de la cantante y ayudaron a que el reto se volviera viral.

Reto viral para ir a la playa: así comenzó la divertida dinámica

Todo comenzó con un video publicado por un comercio peruano en el que se observa a varios trabajadores acercarse emocionados a sus jefes para hacerles una peculiar pregunta:

Jefes, jefes: ¿Cuántos likes para que nos lleven a la playa en verano?

Ante la insistencia, uno de los jefes aceptó el reto, pero puso tres condiciones: que el video alcanzara 10 mil likes, que sumaran 5 mil seguidores nuevos y que el clip recibiera un comentario de Shakira.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y, durante varios días, los usuarios se sumaron con likes y comentarios para ayudar a los trabajadores a cumplir el deseo de ir a la playa.

Shakira responde al reto viral y sorprende a todos

Con el paso de los días, miles de usuarios compartieron el video para que la cantante lo viera. La sorpresa llegó aproximadamente una semana después de la publicación, cuando Shakira finalmente apareció en los comentarios.

La artista escribió: “¡Jefe va!”, justo el requisito que faltaba para que los trabajadores pudieran cumplir su sueño de tener vacaciones en la playa.

El gesto de la cantante desató una ola de emoción entre los trabajadores y también entre los usuarios que seguían el reto.

¿Vacaciones gratis? Shakira impacta tras cumplir reto viral Foto: @awkinikkei

El video se llena de reacciones tras el comentario de Shakira

El clip logró reunir más de 1 millón de reacciones en Instagram y alrededor de 20 mil comentarios, muchos de ellos celebrando la intervención de la cantante.

Desde la cuenta del comercio respondieron con entusiasmo:

Gracias por responder. Tu comentario nos hace súper felices. ¡Nos vamos a la playa!

Mientras tanto, los usuarios también celebraron la situación y destacaron la actitud de la artista, quien terminó haciendo posible que los trabajadores lograran su meta.

¿Vacaciones gratis? Shakira impacta tras cumplir reto viral Foto: @Shakira

A lo largo de su carrera, Shakira ha demostrado mantener una relación cercana con sus seguidores, ya sea en redes sociales o durante sus conciertos, algo que continúa fortaleciendo el vínculo con su público en todo el mundo.