¡Prioridades! Periodista argentino abandona transmisión del Mundial por Shakira | VIDEO

La inauguración del Mundial 2026 ya está dejando momentos memorables dentro y fuera de la cancha, pero uno de los episodios más comentados en redes sociales tuvo como protagonista a la estrella colombiana Shakira y a un periodista argentino que decidió seguir su corazón de fan antes que su labor periodística.

Periodista argentino abandona su trabajo en vivo para tomarse una foto con Shakira

Todo ocurrió en el Estadio Ciudad de México, donde la intérprete de Hips Don't Lie realizaba algunos de los ensayos finales para su participación en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo.

El periodista argentino protagonizó uno de los momentos virales de la inauguración del Mundial 2026. IG

Mientras miles de aficionados esperaban con emoción el arranque del torneo, Marcelo Benedetto, reconocido periodista deportivo de DirecTV Sports, protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral.

El comunicador se encontraba realizando una transmisión en vivo desde el recinto cuando algo llamó poderosamente su atención. A lo lejos, un movimiento inusual entre el personal de seguridad y los asistentes reveló la presencia de Shakira, quien se desplazaba por una de las zonas cercanas al campo.

Sin pensarlo demasiado, Benedetto interrumpió momentáneamente la cobertura y lanzó una frase que desató las risas de sus compañeros y de miles de usuarios en internet.

Sus compañeros pensaron que buscaría una entrevista exclusiva, pero tenía otro objetivo. IG

Marcelo Benedetto se toma una foto con Shakira

En un primer momento, quienes seguían la transmisión pensaron que el periodista intentaría conseguir una entrevista exclusiva o alguna declaración relacionada con la participación de la artista en el evento deportivo. Sin embargo, la realidad fue mucho más divertida.

El reportero caminó rápidamente hasta donde se encontraba la cantante y, tras acercarse a ella, consiguió lo que realmente buscaba: una fotografía junto a la barranquillera.

La reacción espontánea del comunicador generó miles de comentarios en redes sociales. Captura de pantalla

Las imágenes muestran a Benedetto sonriendo ampliamente mientras posa abrazado por la artista colombiana. El momento fue celebrado por los conductores en el estudio, quienes no pudieron contener la sorpresa al descubrir que el supuesto objetivo periodístico era, en realidad, una selfie.

Claro, era la foto para el Instagram de Benedetto”, bromearon durante la transmisión.

Benedetto logró tomarse una selfie con la intérprete de Dai Dai. Captura de pantalla

La espontaneidad del episodio hizo que el video se viralizara en cuestión de horas. Usuarios de distintas plataformas compartieron el clip y reaccionaron con humor a la escena y el efecto de Shakira, quien logró que un periodista abandonara por unos minutos una de las coberturas deportivas más importantes del planeta.

Así será el show de Shakira para el Mundial 2026

La cantante colombiana se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de este año gracias a su participación en la apertura del Mundial 2026. Durante los últimos días ha compartido imágenes de intensas jornadas de ensayo junto a su equipo de bailarines, preparando un espectáculo que promete convertirse en uno de los más recordados de la historia reciente del torneo.

A través de sus redes sociales, Shakira expresó su entusiasmo por formar parte del evento.

Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros. Estamos listos”, compartió la artista horas antes de la ceremonia.

Shakira se prepara para encabezar uno de los espectáculos más esperados del torneo. Redes Sociales

La FIFA confirmó que la colombiana interpretará el tema Dai Dai junto al cantante nigeriano Burna Boy, una de las canciones oficiales del Mundial. Además, el espectáculo contará con la participación de otros artistas internacionales y representantes de la música latinoamericana.