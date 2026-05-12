"Camp Rock 3" revela su primer póster y confirma fecha de estreno

La nostalgia dosmilera está más viva que nunca. Después de meses de rumores, Disney finalmente presentó el primer póster oficial de Camp Rock 3, además de confirmar que su estreno llegará a través de Disney Channel y Disney+.

La noticia emocionó a millones de fanáticos que crecieron con las películas originales estrenadas en 2008 y 2010, consideradas dos de las producciones más exitosas en la historia de Disney Channel.

¿Cuándo se estrena Camp Rock 3?

El regreso de la franquicia que sería en agosto 2026 marca también el esperado reencuentro de los Jonas Brothers con el universo de Camp Rock, retomando sus personajes de Connect 3 más de 15 años después del estreno de la segunda película.

Disney ya había adelantado que el proyecto llegaría durante el verano de 2026, pero ahora confirmó oficialmente que será en agosto cuando los fans puedan volver al emblemático campamento musical.

¿De qué tratará "Camp Rock 3"?

La nueva película seguirá a Connect 3, la famosa banda integrada por Shane, Nate y Jason Gray, quienes enfrentan un problema inesperado durante su gira de reunión: pierden a su acto telonero principal.

Ante la urgencia de encontrar nuevos talentos, los músicos regresan a Camp Rock, el lugar donde todo comenzó, con la intención de descubrir a la próxima gran estrella musical.

Sin embargo, la competencia entre los jóvenes campistas rápidamente se convierte en algo mucho más intenso. Rivalidades y alianzas sorprendentes formarán parte de esta nueva entrega que promete un tono más maduro, sin perder la esencia musical que convirtió a la saga en un fenómeno juvenil.

La trama también apostará por presentar a una nueva generación de artistas y personajes que buscarán ganarse un lugar dentro del universo de Camp Rock.

Los Jonas Brothers regresan como Connect 3

Uno de los aspectos más celebrados por los fans es el regreso de Jonas Brothers a la franquicia.

Joe Jonas volverá como Shane Gray, mientras que Nick Jonas y Kevin Jonas retomarán sus papeles de Nate y Jason Gray.

Además de actuar, los tres hermanos también participarán como productores ejecutivos de la película, acompañados por Demi Lovato, quien aunque no ha sido confirmada oficialmente dentro del elenco principal, sí forma parte de la producción ejecutiva del proyecto.

Otra actriz que regresa es Maria Canals-Barrera, quien nuevamente interpretará a Connie, uno de los personajes más recordados de las películas originales.

El nuevo elenco de "Camp Rock 3"

Disney también presentó a la nueva generación que llegará al famoso campamento musical.

Entre los nuevos personajes destaca Sage, interpretada por Liamani Segura, una joven decidida y talentosa que promete convertirse en una de las protagonistas principales.

También estarán:

Hudson Stone como Desi

Hudson Stone como Desi Malachi Barton como Fletch

Lumi Pollack como Rosie

Casey Trotter como Cliff

Brooklynn Pitts como Callie

Ava Jean como Madison

Sherry Cola como Lark

La historia buscará conectar con una nueva generación de espectadores, pero también con quienes crecieron viendo las películas originales y hoy sienten nostalgia por el fenómeno musical que marcó a toda una época.

Disney apuesta por la nostalgia y la música

El regreso de Camp Rock ocurre en un momento donde Disney ha apostado fuertemente por revivir franquicias exitosas de los años 2000 y 2010.

Las dos primeras películas se convirtieron en auténticos fenómenos televisivos y estuvieron entre las cintas originales más vistas en la historia de Disney Channel.

Ahora, con una mezcla entre nostalgia y nuevos talentos, Camp Rock 3 busca conquistar tanto a los fans originales como a nuevas audiencias.

AAAT*