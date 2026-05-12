Demi Moore habla sobre la IA en Cannes y pide encontrar formas de convivir con la tecnología

Durante una ceremonia en el marco del Festival de Cannes, Demi Moore aseguró que luchar contra la inteligencia artificial (IA) es “una batalla que vamos a perder”, por lo que consideró que la industria cinematográfica debe encontrar formas de trabajar junto a esta tecnología.

Sus declaraciones ocurrieron horas antes de la inauguración del festival, uno de los eventos de cine más importantes del mundo.

Demi Moore abre debate sobre la IA en el cine

Durante una ceremonia realizada en el marco del Festival de Cannes, Demi Moore aseguró que luchar contra la inteligencia artificial es “una batalla que vamos a perder”, por lo que consideró más útil encontrar maneras de trabajar junto a esta tecnología.

La actriz forma parte del jurado oficial de la edición 79 del festival y fue cuestionada sobre el impacto que la IA tiene actualmente en la industria cinematográfica, así como sobre la posibilidad de implementar regulaciones más estrictas para su uso.

En una rueda de prensa previa a la inauguración del festival francés, Moore reconoció que el cine atraviesa un momento de transformación debido al crecimiento de herramientas desarrolladas con inteligencia artificial.

La IA está aquí. Creo que es una batalla perdida si lo que buscamos es resistirnos completamente.

Explicó la actriz al hablar sobre el avance tecnológico dentro de la industria audiovisual.

Sin embargo, la protagonista de La sustancia también destacó que el principal reto consiste en establecer límites claros que permitan proteger la creatividad humana y el trabajo artístico detrás de cada producción.

Encontrar maneras de trabajar con ello me parece un camino más valioso a seguir.

Cannes 2026 abre nuevamente el debate sobre la inteligencia artificial

El uso de inteligencia artificial en el cine se ha convertido en uno de los temas más discutidos dentro de los festivales y estudios del séptimo arte. En ediciones anteriores del Festival de Cannes ya se habían presentado posturas encontradas respecto al uso de estas herramientas en el séptimo arte.

Mientras algunos cineastas consideran que la IA representa una amenaza para la creatividad y la autenticidad de las producciones, otros buscan integrar la tecnología como una herramienta complementaria para distintos procesos cinematográficos.

En ese contexto, Demi Moore afirmó que la esencia artística no puede ser sustituida por un sistema automatizado.

La verdad es que no hay nada que temer, porque lo que nunca podrá reemplazar es la esencia del verdadero arte, que no es lo físico, sino que proviene del alma.

El propio Festival de Cannes ya ha comenzado a tomar medidas relacionadas con el uso de contenidos creados mediante inteligencia artificial dentro de algunas de sus categorías oficiales. Estas restricciones buscan preservar la autenticidad de las obras que compiten por los premios principales del certamen.

Festival de Cannes reúne a figuras destacadas del cine internacional

La presencia de Demi Moore en Cannes coincide con uno de los momentos más relevantes de su carrera reciente. En 2024 recibió su primera nominación al Oscar gracias a su trabajo en La sustancia, cinta que tuvo un fuerte impacto tras su estreno en Cannes y que revitalizó su trayectoria dentro de Hollywood.

Ahora, la actriz estadounidense regresa al festival como integrante del jurado encargado de entregar la Palma de Oro el próximo 23 de mayo.

Entre las personalidades que conforman el jurado también se encuentra el director y guionista surcoreano Park Chan-wook, reconocido por películas como Oldboy y La doncella.

Durante su participación ante la prensa, Chan-wook habló sobre el crecimiento de la industria cinematográfica de Corea del Sur y su presencia cada vez más fuerte a nivel internacional.

Corea ya no se encuentra en la periferia de la industria cinematográfica mundial. La razón no es solo que el cine coreano haya tenido mucho éxito y haya llegado al centro de la industria; es porque el centro de la industria cinematográfica mundial se ha expandido.

El jurado de Cannes 2026 también está integrado por la directora Chloé Zhao, el guionista Paul Laverty, la directora y guionista Laura Wandel, el director y guionista Diego Céspedes y los actores Stellan Skarsgård, Ruth Negga e Isaach De Bankolé.

Las declaraciones de Demi Moore reflejan uno de los debates más importantes que enfrenta actualmente la industria del entretenimiento. Mientras la inteligencia artificial continúa avanzando en distintos ámbitos de la producción audiovisual, festivales, estudios y creadores buscan definir el equilibrio entre innovación tecnológica y preservación artística dentro del cine contemporáneo.