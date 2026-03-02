Detienen a 10 personas durante concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Mientras miles de personas disfrutaban del concierto de Shakira en el Zócalo capitalino, elementos policiacos detuvieron a 10 personas por distintos delitos y faltas administrativas: seis por el robo de teléfonos celulares, tres por posesión de droga y una más por impedir el libre tránsito. Dos de los detenidos cuentan con antecedentes por robo en la Ciudad de México.

El primer caso ocurrió en la calle Francisco I. Madero, donde un asistente señaló a un joven de 17 años como quien le había sustraído su teléfono. Tras una rápida intervención, los oficiales recuperaron el dispositivo y pusieron al menor a disposición del Ministerio Público.

Concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX. Cuartoscuro

En 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, una mujer y dos hombres fueron detectados empujando intencionalmente a los asistentes para despojarlos de sus celulares y pasárselos entre ellos. Uno de los equipos fue recuperado y reconocido por la víctima. Ante los hechos, los implicados, de 23, 26 y 35 años, fueron detenidos.

Metros adelante, un hombre de 22 años fue señalado por robar un monedero. Al ser revisado por los elementos policiacos, además del objeto sustraído, le encontraron 15 bolsitas con marihuana, por lo que la aseguraron.

Concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX. Cuartoscuro

En otro punto del primer cuadro del Zócalo de la Ciudad de México, un hombre de 28 años y una mujer de 27 fueron sorprendidos en flagrancia cuando sacaban un teléfono de la bolsa del pantalón de una joven. El equipo fue recuperado y ambos fueron presentados ante el Ministerio Público. Según la información, se confirmó que los dos registran ingresos previos al Sistema Penitenciario por robo, y que el hombre cuenta además con cuatro carpetas de investigación por distintos delitos.

También en la avenida de La República elementos policiacos detuvieron a un hombre de 42 años que portaba seis cigarrillos con características de la marihuana.

Concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX. Cuartoscuro

Asimismo, en República de Perú y República de Brasil, fue detenido un hombre de 33 años por impedir el libre tránsito al apartar lugares de estacionamiento; por lo que quedó a disposición del juez cívico. En la calle Independencia también fue presentado ante la autoridad cívica un hombre de 24 años que transportaba tres botellas con solventes, pañuelos y gasas.

Como parte del operativo, la SSC retiró objetos prohibidos como bebidas alcohólicas, latas, envases de vidrio, aerosoles y paraguas. El dispositivo de seguridad y vialidad se mantuvo hasta el término del evento y el desfogue total del Zócalo, tras lo cual se reabrieron las vialidades del primer cuadro.

Detenidos durante concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX Especial

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México logró reunir a 400 mil personas, quienes disfrutaron del show gratis, con lo que impuso un nuevo récord de asistencia el cual le pertenecía a Los Fabulosos Cadillacs, quienes lograron juntar a 300 mil fans en la Plaza de la Constitución.

vjcm