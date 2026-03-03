¿Shakira lloró por su concierto en el Zócalo? La verdad detrás del video viral

La visita de Shakira a México no fue una parada más en su gira internacional, sino que fue un rotundo fenómeno. Durante varias semanas, la intérprete colombiana abarrotó el Estadio GNP Seguros con 13 fechas consecutivas, logrando una hazaña que pocos artistas internacionales han conseguido en la CDMX.

Cada noche, miles de fanáticos corearon éxitos que han marcado generaciones, desde clásicos noventeros hasta sus más recientes lanzamientos. El espectáculo combinó coreografías, visuales y una narrativa emocional que conecta con el concepto de su tour, el empoderamiento femenino.

Las cifras hablan por sí solas. Con estas presentaciones, Shakira rompió récords de asistencia en el recinto y reafirmó el vínculo especial que mantiene con el público mexicano desde hace décadas.

El video viral de Shakira: lágrimas que confundieron a todos

En medio de la euforia por sus conciertos, comenzó a circular un video en el que la cantante aparece visiblemente conmovida, limpiándose las lágrimas mientras agradece al público. En cuestión de horas, la grabación se volvió tendencia en redes sociales.

Muchos usuarios aseguraron que esas lágrimas eran producto de la emoción tras el concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, esa versión no es correcta.

El video corresponde al cierre de su serie de 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, no a una presentación en el Zócalo. La propia atmósfera del recinto confirma que el momento ocurrió al finalizar su residencia en el estadio.

Un adiós lleno de gratitud

Al concluir la última fecha en el GNP, Shakira se tomó unos minutos para dirigirse a sus fans. La ovación fue ensordecedora. De pie, el público le agradeció noches consecutivas de entrega total.

Fue entonces cuando la artista, visiblemente emocionada, dejó salir las lágrimas. No era para menos: cerrar 13 conciertos consecutivos en una de las plazas más importantes de América Latina representa un logro monumental incluso para una estrella de su talla.

Las imágenes muestran a una Shakira vulnerable, agradecida y consciente del impacto de su música. Lejos de tratarse de un momento aislado, fue la culminación de semanas intensas de trabajo, ensayos y conexión con miles de personas.

¿Y el récord en el Zócalo?

Si bien el video viral no corresponde a un concierto en el Zócalo, la cantante sí ha marcado hitos históricos en espacios públicos en el pasado. La confusión se alimentó por la magnitud de su éxito reciente en México y por el recuerdo de eventos masivos que han congregado a multitudes en la emblemática plaza de CDMX.

El Zócalo de la Ciudad de México es uno de los escenarios más icónicos del país y ha sido sede de conciertos multitudinarios que rompen marcas de asistencia. Sin embargo, en esta ocasión, las lágrimas de Shakira no estuvieron ligadas a ese recinto, sino al impresionante cierre de su gira en el Estadio GNP.

México, pieza clave en gira mundial de Shakira

El paso de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por México no solo consolidó a Shakira como una de las artistas más queridas en el país, sino que también posicionó esta etapa como una de las más exitosas de su carrera reciente.

El tour celebra su resiliencia personal, un mensaje que ha resonado profundamente entre sus seguidores. Las 13 fechas en el GNP no solo representaron un récord logístico, sino un fenómeno social que inundó redes.

