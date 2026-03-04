¿Reencuentro con Gerard Piqué? Shakira regresa a España tras su ruptura

El regreso de Shakira a territorio español ha despertado titulares y especulaciones. Tras su mediática separación de Gerard Piqué en 2023 y su mudanza definitiva a Miami, la cantante colombiana vuelve al país que marcó una etapa fundamental de su vida personal y profesional.

Sin embargo, su destino no será Barcelona, ciudad donde residió más de doce años junto al exfutbolista y donde nacieron sus hijos. Esta vez, la intérprete ha elegido Madrid como base temporal para su estancia en septiembre.

El motivo es estrictamente profesional, pues la capital española será sede de varios conciertos de su esperada gira internacional "Las mujeres ya no lloran Tour", marcando su regreso a los escenarios madrileños después de ocho años de ausencia.

Residencia artística en Madrid

De acuerdo con información difundida en el programa El tiempo justo, Shakira planea instalarse en Madrid durante varias semanas para cumplir con una residencia artística.

La agenda incluye ensayos, producción técnica y múltiples presentaciones, lo que exige una base estable en la ciudad. Actualmente, la cantante estaría buscando vivienda temporal, ya que no cuenta con una propiedad fija en la capital.

Shakira Especial

Fuentes cercanas aseguran que no ha solicitado exigencias extraordinarias, más allá de un espacio adecuado para su equipo de trabajo y los preparativos logísticos del espectáculo. La estancia no implica un regreso definitivo a España, sino una etapa puntual vinculada a su calendario profesional.

¿Habrá reencuentro con Gerard Piqué?

La noticia de su retorno ha reavivado inevitablemente las preguntas sobre un posible cruce con Gerard Piqué. Aunque no existen indicios de un encuentro programado, el simple hecho de que Shakira vuelva a España ha generado especulación mediática.

Desde su ruptura, la artista ha canalizado su experiencia personal en éxitos musicales que dominaron las listas internacionales y redefinieron su narrativa pública. Canciones como las incluidas en su más reciente etapa artística consolidaron una imagen de resiliencia y empoderamiento que conectó con millones de seguidores.

Un regreso esperado por el público español

La última vez que Shakira actuó en Madrid fue en 2018. Ocho años después, su vuelta ha generado una enorme expectativa entre sus fans españoles, quienes agotaron entradas en tiempo récord.

El regreso simboliza también un reencuentro emocional con un país que fue testigo de su consolidación como estrella global. España no solo fue escenario de su vida familiar, sino también plataforma clave para su proyección en Europa.

Con una producción renovada, coreografías de alto impacto y un repertorio que mezcla clásicos y nuevos éxitos, la serie de conciertos promete convertirse en uno de los eventos musicales más relevantes del año en la capital.

Concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX Cuartoscuro

Nominación al Salón de la Fama del Rock 2026

El retorno a España coincide con otra noticia trascendental en la carrera de Shakira, con su nominación al Rock and Roll Hall of Fame 2026.

La barranquillera comparte lista con figuras icónicas como Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Mariah Carey y Oasis.

La nominación reconoce su influencia global y su contribución al rock en español, particularmente con álbumes como Pies descalzos (1995) y ¿Dónde están los ladrones? (1998), trabajos que marcaron una generación y abrieron puertas para artistas latinoamericanos en la industria internacional.

El proceso de selección se extenderá durante los próximos meses y los resultados se anunciarán en abril. De ser elegida, Shakira formará parte de una institución inaugurada en 1983 y considerada uno de los máximos reconocimientos en la música contemporánea.

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

Una nueva etapa bajo los reflectores

El regreso de Shakira a España no solo es un movimiento logístico dentro de su gira. Representa un capítulo simbólico en su historia reciente: vuelve al país donde vivió una de las etapas más intensas de su vida, pero lo hace desde una posición distinta, consolidada como figura global y con un discurso renovado.

Mientras el público espera sus conciertos en Madrid, la incógnita sobre un eventual reencuentro con Gerard Piqué sigue flotando en el ambiente. Lo cierto es que, más allá de la polémica, Shakira regresa con música, reconocimiento internacional y una carrera que continúa escribiendo páginas memorables.

