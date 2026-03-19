Así será el show de Kenia Os en la gira K de Karma, su nuevo disco

¡Es oficial el nuevo disco de Kenia Os está fuera! Todos pueden escucharlo en plataformas digitales, pero unos cuantos, 18 mil personas en el Palacio de los Deportes, pudieron ver su nuevo concepto en un performance en vivo definido por un despliegue de coreografías y luces estroboscópicas y neón.

K de Karma es el título del nuevo disco de la mexicana que comenzó siendo figura de internet y hoy es una de las cantantes pop más escuchadas de México, un disco que aborda dos partes por una parte el rojo, donde vemos a una Kenia atrevida y agresiva y el azul, donde se le ve sensible y vulnerable. Eso mismo transmitió en el escenario.

Primero con canciones como Belladona y Slat mostró entre dragas bailes sensuales y presencia escénica, bailando entre luces que iban desde la tarima al techo del Palacio de los Deportes y otras que descendían para iluminarla y mostrarla en color negro con mirada retadora.

Luego dio paso a la parte azul con el primer featuring del disco, un tema con Carla Morrison titulado Días Tristes, donde la cantante se limitó a estar sentada frente a un espejo y cantar una balada emocional mientras se maquillaba, sin partes histriónicas y sin bailarines, así continuó en Una y Otra vez.

Todo frente a un telón gigante en color blanco, como el de un teatro monumental, donde se proyectaba todas las letras para que su público fiel, compuesto principalmente por jóvenes, mujeres, incluso niñas, pudiera ir decidiendo cuál era su tema favorito.

K de Karma, el cuarto álbum de Kenia Os

Tras el éxito de materiales previos como Cambios de Luna y K23, esta nueva entrega marca la consolidación de Kenia Os en la industria global. Con colaboraciones de alto calibre, como la que presenta junto a Carla Morrison en el tema Días Tristes o Fifty Fifty con Lola Indigo, la cantante demuestra una madurez vocal que se aleja de los trucos de producción para apoyarse en la emotividad pura.