Mamás solteras y lesbomaternales: las famosas que rompen estereotipos de maternidad

En un mundo cada vez más diverso y abierto, la maternidad se ejerce de distintas maneras. Actualmente es más común conocer historias de mujeres que deciden criar solas a sus hijos, ejerciendo la llamada maternidad autónoma, así como familias lesbomaternales en las que dos mujeres comparten la crianza y el cuidado de sus hijos.

Estas experiencias han comenzado a ganar mayor visibilidad gracias a celebridades que han hablado abiertamente sobre sus decisiones familiares y los retos que enfrentan al ejercer la maternidad fuera de los modelos tradicionales.

Charlize Theron y Sandra Bullock: maternidad autónoma en Hollywood

Entre los casos más conocidos de maternidad autónoma se encuentra el de Charlize Theron.

La actriz sudafricana decidió convertirse en madre mediante adopción y, en 2012, a los 36 años, le dio la bienvenida a su primera hija, Jackson. Tres años después adoptó a August. Actualmente, las menores tienen 14 y 11 años, respectivamente.

Ser mamá soltera es una de las decisiones más saludables y funcionales de mi vida, expresó Theron en entrevistas previas.

Otra actriz ganadora del Oscar que también ha vivido una maternidad autónoma es Sandra Bullock.

Charlize Theron, Madonna y más famosas que eligieron una maternidad diferente

La protagonista de Hollywood adoptó a su hijo Louis hace más de dos décadas y, años después, amplió su familia con la llegada de Laila, ambos adoptados en Luisiana.

Madonna y Sofía Vergara también criaron como madres solteras

A la lista se suma Madonna, considerada una de las artistas más importantes de la música pop.

La intérprete de “Material Girl” ha criado a dos hijos biológicos y cuatro adoptados. Aunque tuvo a Lourdes María junto al entrenador cubano Carlos León y posteriormente a Rocco con el cineasta Guy Ritchie, tras terminar sus relaciones continuó ejerciendo la maternidad de forma autónoma.

Además, adoptó en Malawi a David Banda, Mercy James y las gemelas Stella y Estere.

Ser madre soltera es una labor exigente y muchas veces dura, especialmente al intentar equilibrar la carrera artística con la crianza, comentó la cantante.

En América Latina, Sofía Vergara también es considerada un ejemplo de maternidad autónoma.

La actriz colombiana se convirtió en madre muy joven cuando nació su hijo Manolo González-Ripoll Vergara. Tras separarse del padre del menor, se mudó a Estados Unidos para perseguir su carrera artística mientras criaba sola a su hijo.Famosas mexicanas que ejercen maternidad autónoma

Madonna

En México también existen figuras públicas que han hablado abiertamente sobre criar a sus hijos de manera independiente.

Actrices como Érika Buenfil, Verónica Castro, Sherlyn y Leticia Calderón han visibilizado distintas experiencias de maternidad en una sociedad que cada vez reconoce más la diversidad familiar.

La maternidad lesbomaternal gana espacio

Otra forma de maternidad que ha comenzado a recibir mayor atención es la lesbomaternal, en la que dos madres comparten el proceso de crianza, amor y cuidado de sus hijos.

La actriz Cynthia Nixon, famosa por la serie Sex and the City, es uno de los ejemplos más conocidos en Hollywood.

Desde 2012 está casada con Christine Marinoni y juntas han criado a tres hijos: dos biológicos de Nixon, fruto de su relación anterior con Danny Mozes, además de Max Ellington, quien nació en 2011.

Melissa Etheridge y Joy Huerta visibilizan otras formas de familia

La cantante Melissa Etheridge también ha hablado públicamente sobre la maternidad compartida con sus parejas.

Junto a la directora Julie Cypher y gracias a una donación de esperma del músico David Crosby, crió a Bailey Jean y Beckett, este último fallecido en 2020.

Posteriormente tuvo a los gemelos Johnnie Rose y Miller Steven con Tammy Lynn Michaels.

En México, Joy Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, también ha visibilizado la maternidad lesbomaternal junto a su pareja, la empresaria y productora Diana Atri.

Melissa Etheridge LAUREN JUSTICE

Ambas crían a Noah, nacida en 2019, y Nour, nacido en 2021, quienes llegaron a su vida mediante reproducción asistida, proceso en el que una aportó el óvulo y la otra llevó a cabo el embarazo.

La maternidad ya no tiene un solo modelo

Historias como estas reflejan cómo la maternidad ha evolucionado y cómo cada vez existen más formas de construir una familia.

Ya sea mediante adopción, reproducción asistida o crianza compartida entre parejas del mismo sexo, miles de mujeres alrededor del mundo están redefiniendo el significado de ser madre.

Más allá de etiquetas o estructuras tradicionales, estas experiencias muestran que la maternidad puede vivirse desde distintas realidades, siempre atravesadas por el amor, el cuidado y la responsabilidad.